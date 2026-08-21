GraphenOS debutará en los móviles Motorola a principios de 2027 con dispositivos 'flagship'

GrapheneOS tendrá el soporte listo para los dispositivos móviles de Motorola el próximo año, cuando se ampliará más allá de los dispositivos Pixel, empezando por los modelos de gama alta de la marca estadounidense.
Los responsables de GrapheneOS han confirmado que los dispositivos de Motorola que contarán con soporte para este sistema operativo serán 'flagships', "por lo que contarán con un hardware de gama superior al de los Pixel y tendrán un precio más elevado", han dicho en una respuesta publicada en la red social Mastodon.
PUBLICIDAD
En ella, también han indicado que llegará a dispositivos de características más bajas, pero que esto llevará más tiempo, porque tienen que cumplir con los requisitos de GrapheneOS. Como explican, el motivo se encuentra en la manera en que los procesadores de Qualcomm gestionan las actualizaciones y las funciones de seguridad.
Precisamente, el salto de GrapheneOS de los Pixel a los móviles de Motorola es posible por las mejoras de seguridad a nivel de 'hardware' que Qualcomm implementa en sus chips. Hasta ahora, solo los teléfonos de Google cumplían con sus estrictos estándares de seguridad a nivel de chip, con el módulo de seguridad 'Secure Element'.
PUBLICIDAD
Este componente hace que sean lo suficientemente seguros para resistir ataques de fuerza bruta, además de evitar que los gobiernos modifiquen el 'firmware' del chip para eliminar dicho límite.
En cualquier caso, han confirmado que "los primeros dispositivos con soporte para GrapheneOS deberían estar disponibles en 2027".