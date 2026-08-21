Médicos Sin Fronteras señala que comunidades de RDC no están recibiendo apoyo necesario para contener el brote de ébola

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La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de que las comunidades de la República Democrática del Congo (RDC) no están recibiendo el apoyo que necesitan para contener el brote de ébola declarado el pasado 23 de mayo por el Gobierno de este país africano y dos días depués por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La epidemia continúa propagándose y el ritmo al que avanza es superior al de la capacidad de respuesta desplegada", ha afirmado el presidente internacional de esta organización, el doctor Javid Abdelmoneim, quien ha añadido que "los centros de tratamiento siguen siendo esenciales para salvar vidas, pero esta respuesta necesita algo más que camas adicionales".

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En este sentido, ha manifestado que se requiere "una mejor detección de los casos, aislamiento seguro de las personas enfermas y sus contactos, y apoyo para los trabajadores sanitarios". "También es necesario proteger frente a la infección a las personas que acuden a los centros de salud existentes para recibir atención", ha explicado, para añadir que "la respuesta debe construirse con las comunidades, no en torno a ellas".

Este brote, que ha dejado hasta la fecha 2.476 muertes y más de 5.200 casos confirmados -lo cual lo convierte en el segundo con más víctimas mortales de la historia después del registrado entre 2014 y 2016-, es el de más rápida expansión que se ha experimentado. Ante ello, MSF llama a reforzar la formación de trabajadores sanitarios y líderes comunitarios para lograr mejoras en la detección de casos, las derivaciones y las medidas de prevención y control de infecciones.

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"Conocemos nuestras comunidades y sabemos cómo llegar a nuestra gente", ha explicado, por su parte, Ezrome Kiza Lumani, quien es un líder comunitario que vive en el campo. "Cuando llegó el ébola, no esperamos", ha enfatizado, para agregar que se habló con las familias, se escucharon sus miedos y se animó a las personas con síntomas a buscar atención médica, ya que el papel de las comunidades "es fundamental".

MÁS DEL 60% DE MUERTES SE HAN PRODUCIDO FUERA DE CENTROS DE TRATAMIENTO

En este sentido, desde esta ONG han indicado que más del 60 por ciento de las muertes por enfermedad por el virus del Ébola en RDC se han producido fuera de los centros de tratamiento "y, a menudo, lejos de ellos", lo que significa que "muchas personas están muriendo en sus hogares o comunidades sin recibir atención médica, mientras el virus continúa propagándose antes de que se detecten los casos".

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"Con la aparición de casos en nuevas zonas que tienen poca o ninguna experiencia previa en la gestión de la enfermedad por el virus del Ébola, se necesitan urgentemente trabajadores sanitarios con formación específica, no solo dentro de los centros de tratamiento, sino también en las comunidades afectadas", ha insistido, en esta ocasión, la responsable de Emergencias de MSF en la provincia de Ituri, Trish Newport.

Al respecto, esta ONG cuenta con presencia en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé, y sus equipos gestionan siete centros de tratamiento del ébola, además de una quincena de unidades de aislamiento, con un total de más de 400 camas disponibles, lo que representa un tercio del total de las de toda la respuesta de emergencia.

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Además, dispone de más de 1.400 trabajadores luchando contra el brote y, desde el inicio del mismo, ha ingresado a más de 2.000 pacientes, de los cuales más de 800 fueron confirmados con enfermedad por el virus del Ébola. Sin embargo, Newport ha incidido en que "la OMS, otras agencias de Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias, incluida MSF, y el Ministerio de Salud congoleño deben ampliar urgentemente esta formación y el apoyo".