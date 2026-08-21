El Kremlin reprocha las críticas de Tusk al proceso judicial contra los autores del sabotaje al Nord Stream

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El Kremlin ha afeado este viernes al primer ministro polaco, Donald Tusk, sus recientes críticas al proceso judicial que se lleva a cabo contra los responsables del sabotaje al gasoducto Nord Stream, en septiembre de 2022, después de que uno de ellos fuera detenido en Croacia con vistas a ser extraditado a Alemania.

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha reivindicado que la construcción de los dos gasoductos supuso una "contribución real para garantizar la seguridad energética" de Europa, por lo que le causa "asombro" que Tusk haya salido a defender ya en varias ocasiones estos "actos terroristas de sabotaje".

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"Quienes invirtieron en la construcción de este gasoducto, sus dos líneas, quienes pusieron en marcha la primera línea de Nord Stream, invirtieron en el futuro energético y la competitividad de la economía europea", ha puesto en valor del portavoz de Moscú en rueda de prensa, según recoge la agencia Interfax.

"Quienes volaron una de las líneas de Nord Stream cometieron un acto de sabotaje terrorista contra una infraestructura energética europea crítica", ha incidido Peskov, en respuesta a las afirmaciones de Tusk acerca de que quienes construyeron los gasoductos "deberían avergonzarse" y "no quienes lo inutilizaron".

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"Alemania no debería procesar a quienes, en una situación en la que su país ha sido atacado, realizan una acción u otra", opinó el primer ministro polaco tras la nueva detención, esta vez en territorio croata, del ciudadano ucraniano Volodimir Z, uno de los señalados como autores de este sabotaje.

Volodomir Z, buzo de profesión, está acusado por la Fiscalía alemana de formar parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre el tramo que une Rusia y Alemania a través del mar Báltico. A finales de septiembre de 2025 ya fue detenido en Polonia, cuyas autoridades optaron por liberarle y no atender a la demandas de extradición de Berlín.

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La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se desmarcó de los hechos.