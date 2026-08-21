Muere un palestino de 17 años por disparos durante una invasión de colonos en Cisjordania

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(Actualiza con identidad y edad correcta del fallecido)

Jerusalén, 21 ago (EFE).- Un joven palestino de 17 años murió este viernes en el hospital después de haber resultado gravemente herido por un disparo en el pecho durante una invasión de colonos en los alrededores de la aldea de Sa'ir, sur de Cisjordania.

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"El joven Karim Sand Raja Shahalda (17 años) murió a causa de las balas de los colonos durante su ataque a la ciudad de Sa'ir, al norte de Hebrón", recoge un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino.

Además, la Media Luna Roja informó en un comunicado previamente de que un anciano de unos 70 años también había resultado herido de bala en el mismo ataque.

Vídeos difundidos por canales palestinos como la Red de Noticias Quds muestran una vivienda incendiada en la zona, presuntamente durante la invasión de los colonos israelíes.

Aunque Sanidad identifica como autor de los disparos a uno de los colonos, el Ejército de Israel aún no ha esclarecido si quien abrió fuego era uno de sus soldados reservistas encargados de la seguridad en el asentamiento israelí en la zona o un soldado regular.

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Un portal de noticias del movimiento colono, "Noticias de la Colina", recoge que "senderistas ultraortodoxos" llegaron a la zona del incidente y la población local palestina les lanzó piedras.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

El pasado 24 de julio, cuatro palestinos y dos israelíes (un soldado y un colono) murieron en un tiroteo similar en la aldea de Tel (norte de Cisjordania).

También entonces el movimiento colono aseguraba estar practicando "senderismo" en la aldea, pero en la práctica la invadieron amenazando a su población.

En medio de un forcejeo durante la invasión, uno de los palestinos logró hacerse con el arma de un colono, desencadenando un cruce de fuego en el que también participó el ejército, que aún no ha determinado si uno de los israelíes fallecidos perdió la vida por fuego amigo.

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Una quincena de palestinos han muerto este año a manos de los colonos en Cisjordania (y otros tres casos están por esclarecer), según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que contabiliza casos hasta el 24 de julio y no incluye los de Sa'ir.

Si se suman a esos casos los fallecidos por ataques del Ejército israelí en Cisjordania, son más de 77 personas en total.

Y se cuentan ya al menos 1.134 personas fallecidas por ese motivo desde los ataques de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, cuando Israel en represalia intensificó también sus redadas y ataques en Cisjordania. EFE