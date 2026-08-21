El Colegio de Médicos de Melilla reclama medidas "urgentes y excepcionales" ante la crisis migratoria de Ceuta

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El presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Justo Sancho-Miñano, ha reclamado al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que adopten medidas "urgentes y excepcionales" ante la crisis migratoria de Ceuta, que, a su juicio, no puede seguir descansando sobre el sobreesfuerzo de los sanitarios.

"No basta con ofrecer datos o construir un relato sobre la situación cuando la realidad asistencial que viven los profesionales cada día demuestra la gravedad del problema", ha criticado Sancho-Miñano.

En este contexto, el Colegio de Médicos de Melilla ha subrayado que, en las últimas semanas, el sistema sanitario ceutí ha tenido que atender a miles de personas, una carga extraordinaria que se añade a las necesidades asistenciales habituales de la población y que "vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad estructural de Ceuta y Melilla ante situaciones de elevada demanda".

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Asimismo, ha reiterado su apoyo a los médicos y al conjunto de profesionales sanitarios de Ceuta ante el agravamiento de una situación asistencial que considera que está adquiriendo una dimensión "especialmente preocupante" desde el punto de vista de la salud pública.

"Han pasado ya varias semanas desde los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta a finales de julio y, desde el Colegio de Médicos de Melilla, queremos reiterar ante todo nuestro apoyo a los compañeros médicos y al resto de profesionales sanitarios -enfermeros, auxiliares, celadores y demás trabajadores- que están realizando un sobreesfuerzo descomunal para evitar que la situación sea todavía peor", ha manifestado Sancho-Miñano.

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Los médicos de Melilla advierten de que, a la "enorme presión" soportada por los servicios sanitarios ceutíes, se suma ahora la aparición de patologías que requieren diagnóstico, tratamiento, aislamiento en determinados casos y un adecuado seguimiento. Así, recuerdan que se han comunicado casos de gastroenteritis aguda, sarna, impétigo y tuberculosis, además de infecciones respiratorias y complicaciones de heridas inicialmente leves.

Para Sancho-Miñano, esta evolución evidencia que el problema ya no puede abordarse únicamente desde el esfuerzo extraordinario de las plantillas. "Atender todo lo que se está atendiendo, al borde del colapso, no puede descansar sobre el sobreesfuerzo de los profesionales", ha recalcado.

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Por último, el Colegio de Médicos de Melilla vuelve a trasladar su reconocimiento y cercanía a los profesionales sanitarios de Ceuta y reclama refuerzos inmediatos de personal, medios asistenciales y recursos de salud pública, así como una respuesta coordinada y proporcionada a la gravedad de la situación.

"Los profesionales están respondiendo, como siempre, pero su compromiso tiene un límite. Ahora corresponde a quienes tienen la responsabilidad de gestionar y garantizar la asistencia sanitaria poner los medios necesarios", concluye Sancho-Miñano.