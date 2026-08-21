El PMI de la eurozona marca máximos de 9 meses y sugiere un crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre

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La actividad del sector privado de la zona euro ha mejorado ligeramente en agosto, según la lectura preliminar del índice PMI compuesto, que ha subido a 52,1 puntos desde los 52 del mes anterior, lo que supone su nivel más alto en nueve meses y apuntaría a un crecimiento del PIB de la eurozona del 0,3% entre julio y septiembre.

En concreto, el PMI manufacturero ha alcanzado en agosto su mayor ritmo de expansión en 51 meses, con una lectura de 52,8 puntos, frente a los 51,9 de julio. De su lado, el PMI de servicios se ha mantenido estable en 51,7 puntos.

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"Un aumento sólido y sostenido de la actividad total en agosto sienta las bases para un significativo incremento del PIB de la zona euro en el tercer trimestre, de alrededor del 0,3%", ha destacado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

El protagonismo del sector manufacturero en la evolución de la actividad empresarial durante el mes de agosto respondería a un nuevo proceso de acumulación de existencias de manera preventiva, lo que contribuye a apuntalar al sector productor de bienes en medio de las continuas interrupciones en la cadena de suministro originadas en Oriente Próximo, mientras que los retrasos en la cadena de suministro siguen siendo alarmantemente generalizados en agosto.

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Sin embargo, Williamson ha destacado también la existencia de señales alentadoras de una creciente demanda de productos tecnológicos relacionados con la IA y de un aumento en la demanda de equipos debido al incremento del gasto en defensa, que está ayudando especialmente a Alemania a lograr ganancias de producción cada vez mayores, mientras que, en el sector servicios, el aumento del gasto turístico está ayudando a impulsar el crecimiento económico, especialmente fuera de Francia y Alemania.

De este modo, si bien las empresas encuestadas señalan que los precios elevados siguen frenando la demanda, las tensiones inflacionistas "han mostrado signos de una mayor atenuación", por lo que el experto considera que el BCE se sentirá especialmente animado al comprobar que la inflación de los precios cobrados en el sector servicios vuelve a relajarse, mientras que la inflación de los precios de los bienes también continúa moderándose.

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No obstante, si bien la lectura flash del PMI apunta a un sólido crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que las empresas muestren por primera vez en 2026 la intención de contratar y que la inflación se mantenga elevada respecto a estándares históricos, hace probable que se mantenga un sesgo agresivo de la política monetaria, "y no se pueden descartar nuevas subidas inminentes de los tipos de interés".