La duquesa de Sussex podría retomar su carrera como actriz en el Reino Unido

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Londres, 21 ago (EFE).- La duquesa de Sussex, Meghan, podría retomar su carrera como actriz en el Reino Unido, después de que dejara la actuación para casarse con el príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, señalan este viernes algunos medios británicos.

La emisora BBC señala que fuentes cercanas a los duques de Sussex no han desmentido las noticias de que a Meghan Markle se le ha ofrecido un papel en una producción en el Reino Unido.

Los medios señalaron el miércoles por la noche que Enrique ha decidido regresar a su país con su mujer y sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, después de abandonar la Casa Real británica a principios de 2020 para ser financieramente independiente.

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Al parecer, los duques ya han matriculado a sus hijos en una escuela y vivirán en una residencia, que no es real, fuera de Londres, aunque se desconoce el lugar.

La BBC se hace eco hoy de una información divulgada por el medio australiano news.com.au, que indica que la decisión de los duques de volver a territorio británico se debe a que a Meghan le han ofrecido trabajo en un próximo proyecto de actuación.

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Como actriz, Meghan fue conocida principalmente por su papel en la serie estadounidense de temática legal 'Suits', en la que interpretó a la abogada Rachel Zane durante siete temporadas. Su último episodio en 'Suits' se emitió en 2018, año de su boda.

Tras suspender su actuación, Meghan la retomó con un cameo interpretándose a sí misma en la próxima comedia 'Close Personal Friends', protagonizada por Lily Collins y Brie Larson.

Según la BBC, durante su estancia en el Reino Unido también espera ampliar el alcance global de 'As Ever', su marca de estilo de vida y cocina con sede en Estados Unidos.

Asimismo, los medios se preguntan quién asumirá el cuantioso coste de la seguridad de los Sussex, después de que les fuera retirada cuando decidieron no trabajar más para la monarquía en 2020.

El tabloide Daily Express estima en 5 millones de libras (5,8 millones de euros) al año el coste de la seguridad si es pagada por el contribuyente británico. EFE