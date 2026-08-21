Brasil recibe 5,87 millones de turistas extranjeros hasta julio y las llegadas de españoles crecen un 20%

19/12/2011 Rio De Janeiro ECONOMIA BRASIL SUDAMÉRICA CEDIDA

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Brasil recibió 5,87 millones de visitantes extranjeros durante los primeros siete meses de 2026, el segundo mayor registro de su historia, mientras que las llegadas de turistas españoles crecieron un 19,99% entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Embratur, en conjunto con el Ministerio de Turismo (MTur) y la Policía Federal (PF).

El crecimiento de las llegadas de españoles fue el mejor resultado para los primeros siete meses del año desde 2013. En julio, el flujo aumentó un 11,91% y alcanzó también el mayor nivel para ese mes en trece años.

España es el decimotercer mayor mercado emisor de turistas hacia Brasil en el acumulado del año y representa el 8,5% de las llegadas procedentes de Europa. El crecimiento del 19,99% se situó por encima del avance del 15,49% registrado en el flujo total de turistas europeos y sitúa al mercado español como el segundo de mayor crecimiento del continente, por detrás de Portugal.

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El Nordeste recibió un 50,7% más de turistas españoles entre enero y julio, un crecimiento dos veces y media superior al registrado por el mercado en su conjunto. La región representa ya el 12,4% de todos los viajes de españoles a Brasil.

Pernambuco lideró el crecimiento, con un 131%, seguido de Ceará, con un 115%. Bahía y Río Grande do Norte completan la presencia española en la región. En el ranking nacional del periodo, São Paulo continúa como principal punto de entrada, seguido por Río de Janeiro, que creció un 34%, y Paraná.

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LAS LLEGADAS POR VÍA AÉREA CRECEN UN 12%

En paralelo, las llegadas por vía aérea al país crecieron un 12% frente al mismo periodo de 2025 y representaron el 68% del flujo internacional.

En julio, las llegadas a través de los aeropuertos aumentaron un 2,7% y correspondieron al 77,8% de los visitantes extranjeros registrados durante el mes.

La oferta aérea entre España y Brasil prácticamente se ha duplicado en tres años. Los asientos disponibles han pasado de 517.071 en 2023 a los 969.263 previstos para 2026, lo que representa un incremento del 87%. En el mismo periodo, el número de vuelos aumentó de 1.582 a 3.321, más del doble.

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Entre 2025 y 2026, el crecimiento es del 24,3% en las operaciones y del 16,3% en capacidad. El movimiento se concentró en el Nordeste, con la ruta Madrid-Recife, que comenzó a operar en 2025, y la conexión Madrid-Fortaleza, que entró en funcionamiento en 2026.

En cuanto al perfil del turista español, el gasto medio por viaje a Brasil fue de 1.340,79 dólares, aproximadamente 1.149 euros, un 20% superior a los 1.117,84 dólares, unos 958 euros, que desembolsa de media durante sus viajes internacionales. La permanencia media en el país fue de 9,4 noches.

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En cuanto a las motivaciones de viaje, la naturaleza, el ecoturismo y la aventura son las principales, con un 39%, seguidas del sol y playa, con un 30%, y la cultura, con un 27%. El crecimiento del Nordeste indica que el segmento de playa está ganando peso, impulsado también por la incorporación de nuevas rutas aéreas directas, mientras que el sol y playa motiva el 60% de los viajes internacionales de ocio de los españoles.