Malasia condena el plan israelí para Cisjordania y amenaza a las empresas que participen

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Bangkok, 21 ago (EFE).- Malasia condenó este viernes las licitaciones anunciadas por Israel para construir más de 1.200 viviendas en colonias como parte del controvertido plan E1, que busca dividir el norte y el sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este, y aseguró que "actuará" contra las empresas que participen.

"Denuncio sin reservas la decisión del régimen israelí de convocar licitaciones para la construcción del asentamiento E1. Este territorio al este de Jerusalén ha sido fundamental para la viabilidad de un Estado palestino. Construir en él dividiría Cisjordania y socavaría gravemente la perspectiva de una patria palestina contigua", escribió el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en la plataforma X.

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El mandatario, que se ha mostrado especialmente crítico con Israel por la ofensiva sobre Gaza, aseguró que Malasia, país de mayoría musulmana, "tomará nota de cualquier empresa internacional que decida participar en estas licitaciones y actuará en consecuencia".

El plan E1 de Israel ocuparía un terreno de 1.200 hectáreas situado al este de Jerusalén y en el cual viven varias comunidades beduinas palestinas, y separaría esta ciudad de Cisjordania ocupada.

La nueva licitación llega después de que la anunciada en diciembre de 2025 por la Autoridad de Tierras de Israel para la totalidad de las 3.401 viviendas aprobadas en el marco del plan fuera llevada a juicio.

Además de Malasia, más de 20 países, incluidos Francia, Canadá, Italia y Australia, han condenado la decisión del Estado judío, aunque no han tomado medidas al respecto.

Kuala Lumpur no tiene relaciones diplomáticas con Israel y es un firme defensor de la causa palestina.

El Departamento de Migración malasio especifica en su página web que ningún ciudadano de Israel puede solicitar un visado de entrada a este país del Sudeste Asiático, una región visitada anualmente por miles de turistas israelíes, especialmente la vecina Tailandia. EFE

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