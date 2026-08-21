Detienen a dos mexicanos en redada contra un laboratorio millonario de drogas en Sudáfrica

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Nairobi, 21 ago (EFE).- Dos ciudadanos mexicanos se encuentran entre los cinco detenidos por las fuerzas de seguridad de Sudáfrica durante una redada en un laboratorio de metanfetamina en cristal en el que se incautaron drogas y equipamiento por valor de 600 millones de rands (unos 32 millones de euros), informó este viernes la Policía sudafricana.

Según un comunicado de la Policía, la operación se llevó a cabo a última hora del jueves, después de dos meses de investigaciones, y llevó al descubrimiento de un "presunto laboratorio clandestino" en una granja de Musina, en la frontera con el vecino Zimbabue.

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"Cinco sospechosos fueron detenidos y se incautaron drogas y equipos de laboratorio con un valor estimado en el mercado negro de 600 millones de rands, así como una cantidad de dinero en efectivo no revelada", indicó el comunicado.

Se trata del tercer laboratorio de drogas desmantelado en la provincia de Limpopo (norte), aunque la Policía no indica el periodo de tiempo.

Además del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) participaron en el operativo la Agencia Antidrogas (DEA) y agentes de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI), unidad de élite policial también conocida como "Hawks", entre otros organismos.

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"El descubrimiento ha puesto al descubierto una presunta operación sofisticada y a escala industrial que, según se cree, fue establecida para fabricar peligrosas sustancias ilícitas destinadas a su distribución", señalaron las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el jefe provincial de los Hawks en Limpopo, el mayor general y abogado Gopz Govender, afirmó que "esta incautación (...) no es simplemente una cantidad de drogas retirada de las calles, representa la desarticulación de toda una empresa criminal".

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"Seguiremos la pista del dinero, las redes y cada persona relacionada con esta operación", aseveró.

Por su lado, el comisario provincial del SAPS, el teniente general Jan Scheepers, afirmó: "No permitiremos que nuestras comunidades se conviertan en mercados para organizaciones criminales".

Junto a los dos mexicanos, fueron arrestados un ciudadanos malauí y dos zimbabuenses, todos ellos de entre 20 y 47 años.

Se espera que comparezcan los cinco el próximo lunes ante el Tribunal de Primera Instancia de Musina, acusados de cargos relacionados con "fabricación y posesión de drogas ilícitas", a los que podrían añadirse también acusaciones adicionales conforme avance la investigación. EFE

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