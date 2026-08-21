Alertan del primer malware diseñado para las pantallas multimedia de los vehículos

21/08/2026 Recurso de Android Auto POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

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Las pantallas inteligentes de los vehículos son también un objetivo de los ciberdelincuentes, como demuestra una campaña de 'software' malicioso para Android que aprovecha el sistema de actualización para instalar código malicioso de forma oculta, extraer información técnica y realizar fraudes publicitarios.

Las pantallas multimedia de los coches emplean de forma habitual el sistema operativo Android para personalizar la interfaz y añadir funciones clave. Esto permite que la mayoría de las aplicaciones y el 'malware' de este sistema operativo puedan ejecutarse en ellas.

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Aunque estos dispositivos rara vez almacenan datos personales confidenciales, cuentan con ranuras para tarjetas SIM y conexión a Internet para la navegación por mapa y las actualizaciones, lo que las convierte en una puerta de entrada atractiva para los ciberdelincuentes.

En este sentido, el equipo de investigación de Kaspersky ha informado del que se considera el primer caso de código informático dañino que infecta la pantalla multimedia de un vehículo.

Como explica en una nota de prensa, esta amenaza se distribuye a través de los mecanismos de actualización integrados en el soporte lógico de varios modelos de pantallas Android del proveedor DoFun.

Para ello, los ciberdelincuentes manipularon la aplicación legítima del sistema TWCore, encargada de recopilar analíticas y gestionar las actualizaciones del dispositivo, para entregar directamente un programa de instalación oculto denominado JarService, el cual actuaba en segundo plano sin llamar la atención.

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Este código les permitía cometer fraudes publicitarios masivos y descargar módulos dañinos adicionales, además de obtener información detallada del vehículo y la pantalla.

La infraestructura de este ciberataque comparte código y paneles de administración con servicios de servidores intermediarios ilegales vinculados a BadBox, una red masiva de dispositivos Android infectados que se utilizan para desviar tráfico no autorizado y robar datos, como identificó el equipo de Kaspersky.

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