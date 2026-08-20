Vanguard amplía su gama de ETF UCITS de renta variable global con tres nuevos fondos de bajo coste

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Vanguard ha lanzado este jueves tres nuevos fondos de renta variable global de bajo coste de la gama de ETF UCITS: el Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF, el Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS, tal y como ha comunicado la gestora de inversiones.

En concreto, el 'ETF Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS' está diseñado para ofrecer a los inversores en un único fondo una amplia exposición a la totalidad del mercado de renta variable en el que se puede invertir, incluyendo empresas de gran, mediana y pequeña capitalización, tanto de mercados desarrollados como emergentes. En su caso, el producto cuenta con unos gastos corrientes (OCF, por sus siglas en inglés) del 0,07%.

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De su lado, el 'ETF Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS', con un OCF del 0,22%, ofrece una forma específica de incorporar exposición global a compañías de pequeña capitalización, mientras que el 'ETF Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS' se presenta como alternativa para los inversores que ya posean, o deseen gestionar por separado, su exposición a la renta variable estadounidense, así como para cualquier inversor que desee una amplia exposición a los mercados desarrollados y emergentes fuera de EE.UU. En su defecto, este último cuenta con unos gastos corrientes del 0,12%.

Los tres nuevos fondos estarán disponibles en clases de acumulación y distribución, de modo que los inversores podrán optar entre reinvertir los dividendos generados por la cartera o recibirlos periódicamente.

Los vehículos de inversión de acumulación cotizarán en las bolsas de Londres (en dólares y libras), Frankfurt (en euros), Milán (en euros), Zúrich (en dólares) y Ámsterdam (en euros). Por su parte, las clases de distribución estarán disponibles en los mismos mercados, salvo en la Bolsa de Milán, y en el caso de Londres solo se podrán negociar en dólares.

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El lanzamiento amplía la oferta de Vanguard junto al 'FTSE All-World UCITS ETF', que ya permitía invertir en compañías de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes y se enmarca en el plan de expansión de la gama de ETF de la gestora para 2026, después de la incorporación en julio de nuevos ETF basados en índices Russell y de productos de renta variable europea a comienzos de año. Esta estrategia se ha visto acompañada además por una reciente rebaja de las comisiones del FTSE All-World UCITS ETF.

"Los inversores buscan carteras de renta variable global que sean sencillas de construir, de bajo coste y lo suficientemente flexibles como para responder a diferentes necesidades de asignación. Estos nuevos ETF se apoyan en esa fortaleza para ofrecer a los inversores más opciones a la hora de acceder a los mercados globales, ya sea a través de una amplia exposición a todas las capitalizaciones, una exposición específica a las pequeñas capitalizaciones globales o una amplia exposición a los mercados desarrollados y emergentes fuera de EE.UU", ha concluido el responsable de Vanguard para Europa, Jon Cleborne.

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