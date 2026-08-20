Michaël R. Roskam clausurará este año el Festival de San Sebastián con 'Le Faux Soir'

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San Sebastián (España), 20 ago (EFE).- El cineasta belga Michaël R. Roskam clausurará el 74 Festival de San Sebastián con la película 'Le Faux Soir' el próximo 26 de septiembre, en el que será su estreno europeo tras su paso por Toronto, informó este jueves el Festival.

Roskam compitió en 2014 por la Concha de Oro, el máximo galardón del Festival, con 'The Drop', por la que el novelista Dennis Lehane obtuvo el premio al mejor guion.

Ahora regresa al certamen con la reconstrucción de uno de los episodios más singulares de la resistencia belga durante la II Guerra Mundial, una operación clandestina que convirtió la prensa en un arma contra la ocupación nazi.

En esta ocasión, el filme de Roskam está basado en el libro 'Le "faux" Soir, 9 novembre 1943', de Marie Istas, y cuenta en su reparto con Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison y François Damiens, entre otros intérpretes.

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La historia transcurre en 1943, cuando, en la Bélgica ocupada, los nazis convirtieron el diario nacional Le Soir en una herramienta de propaganda.

Para elevar la moral de la población, un grupo de miembros de la Resistencia tuvo la descabellada idea de crear una edición falsa del periódico mofándose del ocupante en lo que algunos historiadores consideran como el primer 'hackeo' de la historia a un medio de comunicación, detalla el Festival de San Sebastián.

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Roskam, que trabajó como periodista en el periódico de lengua neerlandesa De Morgen, escribió y dirigió cortometrajes como 'Carlo' (2004) y 'The One Thing to Do' (2005) hasta que en 2011 debutó en el largometraje con 'Bullhead', estrenada en la sección Panorama del Festival de Berlín y que le valió la nominación al Óscar a la mejor película internacional y su inclusión en la lista de 'Diez directores a seguir 'de la revista Variety.

En 2014, llegó 'The Drop', protagonizada por Tom Hardy, Noomi Rapace y James Gandolfini, con la que concursó en San Sebastián y en 2017 presentó 'El fiel' fuera de competición en Venecia, seleccionada después para representar a Bélgica en los Óscar.

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En 2021 dirigió los tres primeros episodios de la miniserie 'Black Bird (Encerrado con el diablo)', protagonizada por Taron Egerton, que recibió nominaciones en los premios Emmy y en los Globos de Oro.

Su nueva película se proyectará en el auditorio del Kursaal tras el anuncio del palmarés de esta 74 edición del Festival de San Sebastián. EFE