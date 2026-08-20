La china Alibaba ganó 1.338 millones de euros en su primer trimestre, un 76 % menos

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Shanghái (China), 20 ago (EFE).- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba obtuvo en su primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 30 de junio, un beneficio neto atribuido de 10.537 millones de yuanes (al cambio actual, 1.566 millones de dólares o 1.338 millones de euros), lo que supone una caída interanual del 75,56 %.

En la cuenta de resultados que remitió este jueves a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía achaca ese descenso a bajadas de los ingresos operativos y de las ganancias tanto por desinversiones como por variaciones en el valor de mercado de sus inversiones en acciones.

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La tecnológica indicó que, entre abril y junio, su facturación ascendió a 268.953 millones de yuanes (39.965 millones de dólares, 34.142 millones de euros), lo que supone un incremento del 8,6 % con respecto al mismo período del año anterior.

Incluso en la medición alternativa que ofrece la compañía, que excluye factores como las pérdidas por inversiones, la ganancia trimestral cayó un 38 % interanual, algo que Alibaba también atribuye a un mayor gasto en tecnología a medida que impulsa su estrategia corporativa, que tiene a la inteligencia artificial (IA) como uno de sus grandes pilares.

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Concretamente, Alibaba elevó en un 75 % interanual su gasto de capital hasta unos 67.678 millones de yuanes (10.057 millones de dólares, 8.590 millones de euros), principalmente destinado a la infraestructura para IA y al aumento de los costes necesarios para desarrollarla.

El consejero delegado del grupo, Eddie Wu, se centra en ello a la hora de analizar lo que considera un "trimestre sólido" gracias a la incipiente comercialización de sus servicios de IA, cuya facturación creció a triple dígito por duodécimo trimestre consecutivo, y por la computación en la nube ('cloud'), que le reportó un 45 % más.

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"Con nuestra estrategia integral de IA, hemos puesto a Alibaba en una posición superior para aprovechar el considerable aumento de la demanda de IA y computación para IA", indicó el directivo al enumerar el lanzamiento de diversos modelos "con rendimiento de primer nivel" o su agente para productividad empresarial QwenWork.

En cualquier caso, los negocios de IA y 'cloud' aún representan solo el 18 % de la facturación total de Alibaba, cuyo grueso sigue proveniendo de sus portales de comercio electrónico, a través de sus plataformas nacionales Taobao y Tmall o de la internacional AliExpress, con presencia en España.

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La división nacional registró una caída de ingresos del 8 % en el marco de los problemas de demanda que atraviesa el país, aunque el segmento de 'comercio instantáneo' -nuevo campo de batalla del sector, con entregas inmediatas de productos que antes tardaban días- elevó los suyos en un 45 %.

"Nuestro negocio de 'comercio instantáneo' siguió mejorando su rendimiento unitario ('unit economics', los ingresos y costes medidos por unidad) y mantuvo su cuota de mercado, mientras que el negocio general de comercio electrónico dio beneficios resistentes", explicó el director financiero del grupo, Toby Xu.

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Por su parte, los negocios de comercio electrónico internacional redujeron su facturación en un 1 %.

De cara al futuro, Xu indica que, "a medida que las sinergias entre los negocios principales se amplían y la monetización de la IA aumenta", Alibaba goza de "una mayor flexibilidad estratégica y financiera para llevar a cabo inversiones disciplinadas y constantes en nuestra capacidad integral de IA".

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