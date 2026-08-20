Pablo Urdangarín se desmarca de las apasionadas imágenes de su padre y Ainhoa Armentia en Mallorca

20/08/2026 Pablo Urdangarín POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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De nuevo en Barcelona centrado en una nueva temporada con el Fraikin BM Granollers de balonmano tras un verano de lo más discreto en el que ha disfrutado de unos días de vacaciones en el Palacio de Marivent con la infanta Cristina, la Reina Sofía y sus hermanos Juan, Miguel e Irene, Pablo Urdangarín retoma poco a poco la rutina con el apoyo incondicional de su novia Johanna Zott, con la que lleva tres años de feliz y sólida relación.

Con la duda en el aire de si se unirá a su madre y a su abuela en su próximo viaje a Atenas para asistir a la celebración del 80 cumpleaños de la Reina Ana María de Grecia si sus compromisos deportivos se lo permiten, el sobrino del Rey Felipe VI ha vuelto a hacer gala de su buen carácter ante las cámaras al reaccionar con una sonrisa a las preguntas sobre las apasionadas y cómplices imágenes que su padre Iñaki Urdangarín protagonizaba hace unos días con Ainhoa Armentia precisamente en Palma de Mallorca tras el paso de doña Cristina por la isla balear presumiendo del gran momento que están viviendo cuatro años y medio después de salir a la luz su romance y de su mediática y polémica separación de la hija del Rey Juan Carlos.

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Sin desvelar si sus padres coincidieron en Mallorca, y si sus hermanos y él pudieron ver a su padre y a su novia, Pablo tampoco ha querido decir anda sobre el reencuentro de sus abuelos en Marivent aprovechando el viaje exprés del Emérito a la isla 8 años después para acudir al cumpleaños de su gran amigo Miguel Arias, ni sobre el reciente ascenso profesional de su hermano Juan como Host Cities Manager en la empresa de Alejandro Agag 'E1 Series', en la que trabaja desde 2022. Preguntas que ha esquivado sonriente y mirando con complicidad a Johanna, dejando claro que por lo menos en esta recta final del verano va a dejar a un lado la faceta de 'portavoz' de la familia que ha asumido debido a su presencia pública en Barcelona por su carrera como jugador de balonmano.