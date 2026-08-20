Seychelles y Micronesia establecen lazos diplomáticos para abordar retos como el climático

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Nairobi, 20 ago (EFE).- La República de Seychelles y los Estados Federados de Micronesia han establecido relaciones diplomáticas "con el espíritu de promover la cooperación bilateral y fortalecer la amistad", ante desafíos como la crisis climática, informó este jueves el Gobierno seychellense.

La formalización de las relaciones diplomáticas, que tuvo lugar este miércoles en Nueva York, "se fundamenta en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a las normas fundamentales del derecho internacional", señaló el Ministerio seychellense de Asuntos Exteriores en un comunicado.

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Los principios de la Carta de la ONU son reglas básicas que guían a los países del mundo para vivir en paz.

Seychelles destacó que Micronesia, al igual que el archipiélago africano, es miembro de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, en inglés), una organización internacional creada en 1990 que agrupa a países insulares y costeros de baja altitud para unificar su voz y defender sus intereses urgentes, en especial frente al cambio climático y la elevación del nivel del mar.

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"Como pequeños Estados insulares en desarrollo, los dos países comparten muchas similitudes, además de afrontar desafíos similares debido a sus vulnerabilidades económicas y al cambio climático", destacó el comunicado.

El comunicado conjunto fue firmado por la representante permanente de Seychelles ante la ONU, la embajadora Vivianne Fock Tave, y su homólogo de los Estados Federados de Micronesia, el embajador Jeem Lippwe. EFE