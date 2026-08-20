Militares atribuyen a "deficiencias graves" en la higienización de las bases los casos de sarna en Ceuta

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha cargado contra la versión del Ejército de Tierra sobre los contagios de sarna en militares desplegados en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, que desvincula los casos del contacto con estas personas, y, en consecuencia, los atribuye a "deficiencias graves en la higienización" de las bases.

El Ejército de Tierra cifró en 24 los militares contagiados de sarna en la Comandancia General de Ceuta, pero desligó los casos de la entrada de inmigrantes. Además, señaló que dos de los afectados lo estaban antes de la entrada masiva. En esta línea, recordó que la sarna es una infección "común" en zonas de elevada humedad, como lo es la ciudad autónoma.

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En un comunicado, ATME arremete contra la explicación ofrecida por Tierra y asegura que resulta "todavía más preocupante", pues "supone pasar de una incidencia puntual a la posibilidad de casos recurrentes en Ceuta". Para la asociación militar, esto "apunta directamente a deficiencias graves en la higienización de las bases y de las áreas de ejercicios y maniobras".

Además, ha advertido de que "explicar que los casos de una enfermedad contagiosa como la sarna no derivan de la situación actual no constituye una respuesta al problema". "Por el contrario, incrementa la preocupación de los militares, de sus familias y de la sociedad sobre si las condiciones de higiene y mantenimiento de los espacios donde conviven y trabajan diariamente son las adecuadas para garantizar su salud", han agregado.

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NO ES UNA SITUACIÓN AISLADA

En este contexto, ha asegurado que esta situación no puede considerarse "aislada" porque los sindicatos policiales también han denunciado contagios de sarna en por lo menos dos agentes que estuvieron en Ceuta.

Así las cosas, ATME ha reclamado información sobre el número de casos de sarna registrados en Ceuta durante los últimos cinco años, los lugares donde se produjeron los contactos, las medidas de prevención e higienización aplicadas en las bases y áreas de instrucción, especificando si son preventivas o reactivas, y si se realiza trazabilidad de los contagios.

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Además, ha recordado que lleva "años" denunciando las deficiencias de habitabilidad en las bases militares, especialmente en las zonas de vida.