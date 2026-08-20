Ministra dice que en Colombia hay campaña 'woke' para tomarse programa de educación sexual

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Bogotá, 20 ago (EFE).- La ministra colombiana de Educación, Viviane Morales, aseguró este jueves que en el país hay una campaña 'woke' que ha intentando apoderarse de la enseñanza en el país, especialmente en el programa de educación sexual que existe en la actualidad en Colombia.

"Ha habido una campaña 'woke' que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral", expresó Morales a periodistas.

En opinión de la ministra, el Gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, debe "restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación".

"Muchas veces los padres no saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales todos para garantizar que los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y seguimiento a la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos", añadió Morales, quien fue fiscal general entre 2011 y 2012.

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Para la ministra, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, es importante trabajar "porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos y porque no se busque adoctrinar a los niños y meterles en su formación cosas que no estén acorde con su desarrollo de acuerdo con su edad".

Buena parte del electorado del nuevo Gobierno procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama "ideología de género".

El propio De la Espriella afirmó en una entrevista con EFE en marzo, durante la campaña presidencial, que admira la "batalla cultural contra el 'wokismo'" del presidente estadounidense, Donald Trump, y que enfrentará la ideología de género si ganaba. EFE

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