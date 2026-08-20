El mexicano Andrés Muñoz alcanza los 100 salvamentos con los Marineros de Seattle

Guardar

Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- El mexicano Andrés Muñoz alcanzó los 100 salvamentos con los Marineros de Seattle y se convirtió en el cuarto lanzador en la historia de la franquicia que llega al centenar de rescates.

"Significa mucho. Es un momento muy, muy especial para mí", declaró Muñoz tras el encuentro. "Poder conseguir esa cantidad de salvamentos con esta organización significa mucho para mí. Confían en mí y, aun con los altibajos, siguen confiando en mí".

PUBLICIDAD

El derecho mexicano se convirtió así en el cuarto lanzador en la historia de los Marineros que alcanza los 100 salvamentos con la franquicia, una lista que encabeza el japonés Kazuhiro Sasaki con 129, seguido por el puertorriqueño Edwin Díaz con 109 y J.J. Putz con 101.

Muñoz, de 27 años, también logró el rescate número 101 de su carrera en las Grandes Ligas, después de haber conseguido el primero durante su etapa con los Padres de San Diego, antes de incorporarse a Seattle en 2021.

Esa confianza ha convertido al mexicano en uno de los principales referentes del bullpen de Seattle y en una presencia habitual en los episodios finales.

Dos veces seleccionado al Juego de Estrellas, Muñoz ha construido su reputación alrededor de una recta que supera las 100 millas por hora, un dominante "slider" y un cambio que ha añadido a su repertorio.

El entrenador de los Marineros, Dan Wilson, destacó precisamente la evolución del mexicano en el uso de su recta.

"Ha sido tan consistente como siempre. Creo que la clave para él es el uso de su recta. Realmente hemos visto un aumento en eso este año, y también en su confianza en ese pitcheo", señaló el piloto de los Marineros.

PUBLICIDAD

Muñoz admitió que sabía que el hito estaba cerca cuando tomó la pelota para el noveno episodio de ese segundo partido en la serie contra los Cerveceros de Milwaukee, aunque intentó mantener la concentración en su tarea habitual: conseguir los tres outs.

"Es una sensación increíble. Voy a seguir trabajando duro y aprendiendo de los errores que he cometido", concluyó el diestro mexicano. EFE