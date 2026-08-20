Terremoto de 7,2 en Perú deja dos personas afectadas y daños en infraestructuras

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Lima, 20 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas "afectadas", así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", declaró Vásquez al Canal N de televisión.

El funcionario agregó que las autoridades hacen un "monitoreo permanente" y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.

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El epicentro del terremoto, que se registró a las 13:00 hora local (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.

Vásquez dijo, al respecto, que han registrado que en la localidad de Puquio fueron afectadas ocho viviendas, en Ayacucho tres instituciones sanitarias y en Puyo doce viviendas y un centro de salud.

En Coracora se informó que dos personas resultaron lesionadas "al momento de evacuar (la zona) donde se encontraban", así como daños en cinco institutos educativos, mientras que se registraron derrumbes en un cerro de esa localidad y otro en Chancas.

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Vásquez añadió que en San Pedro hay dos viviendas y una institución educativa afectadas, mientras que en Cotaruse se tiene un instituto educativo afectado y aún se está evaluando la afectación en otras localidades como Upahuacho.

El jefe del Indeci también informó que en la vecina región del Cusco se reportó que fueron afectados el Hospital Regional y el Palacio del Poder Judicial.

"Es lo que tenemos, hasta ahora son informaciones preliminares que se tienen que validar, y a medida que esto va pasando seguramente va a ir llegando más información", remarcó.

Vásquez también enfatizó que las autoridades ofrecen información verificada "de tal manera de no alarmar a la población" porque, según remarcó, han comprobado que "en redes han salido algunas fotografías que no corresponden" al sismo, por lo que pidió a la ciudadanía que "se guíe por los canales oficiales".

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El Indeci informó previamente que el terremoto fue percibido como "fuerte" en nueve distritos cercanos a la zona del epicentro, aunque el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que la gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos "críticos".

Tras el sismo, en redes sociales circularon imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros de zonas cercanas a poblaciones, sin que se muestre si esto causó daños personales o materiales.

Lima, 20 ago (EFE).- Una réplica de magnitud 4,2 se produjo este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 7,2 que remeció dicho departamento y que por el momento solo ha provocado dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e infraestructuras.

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El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 16.30 hora local (21.30 GMT), con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora (Ayacucho), a 108 kilómetros de profundidad, la misma que el terremoto sucedido a las 13.00 hora local.

El terremoto de magnitud 7,2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", declaró Vásquez al Canal N de televisión.

El funcionario agregó que las autoridades hacen un "monitoreo permanente" y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.

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El epicentro del terremoto, que se registró a las 13:00 hora local (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.