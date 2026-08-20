La UE exige a Corea del Norte que cese sus "ilegales" lanzamientos de misiles y evite una "mayor escalada"

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La Unión Europea ha exigido este jueves a Corea del Norte a que ponga fin a sus reiterados lanzamientos "ilegales" de misiles balísticos, entre ellos la decena de misiles disparados este jueves hacia el mar de Japón, ya que "elevan las tensiones" en la región.

"Los continuos lanzamientos de misiles balísticos, incluidos los de hoy, nuevamente elevan las tensiones en la región y violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", ha expresado en un mensaje en redes sociales la portavoz de Exteriores de la Unión, Anitta Hipper.

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La portavoz ha reclamando a Pyongyang que "cese tales acciones ilegales", se abstenga "de una mayor escalada" y cumpla "con sus obligaciones internacionales".

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han informado durante la jornada de que el país vecino ha lanzado más de una decena de misiles balísticos de corto alcance desde la provincia de Pyongyang, donde se encuentra la capital, hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este.

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El Ejército surcoreano ha indicado así que ha detectado el lanzamiento sobre las 17.00 horas (hora local) y ha explicado que los proyectiles han sobrevolado unos 300 kilómetros. "Estamos analizando los datos recabados para dar más detalles sobre sus especificaciones", ha apuntado.

Estos lanzamientos se han producido mientras Corea del Sur y Estados Unidos realizan una serie de maniobras militares conjuntas cuya duración y alcance han sido reducidas tras la orden dada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca disminuir la tensión y propiciar un acercamiento con Pyongyang.

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