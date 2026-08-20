Ecuador desarticula presunta estructura de trata de personas para explotación sexual

Guardar

Quito, 20 ago (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador informó este jueves de la desarticulación de una presunta estructura delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia costera de Manabí.

A través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Policía ejecutó el operativo 'Fénix 0433', que permitió desarticular la presunta estructura, cuyas víctimas serían principalmente adolescentes en condición de vulnerabilidad, indicó la institución del orden en un comunicado.

PUBLICIDAD

Se ejecutaron cinco allanamientos en los municipios de El Carmen y Bahía de Caráquez, y se detuvo a cuatro sujetos: Steven M. (22 años) y Anthony C. (25 años), ambos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Además, a Andy B. (21 años) y Jhon C. (25 años).

La investigación se originó a partir de un procedimiento previo desarrollado por la UNAT, en el cual se localizó y rescató a una adolescente de 16 años reportada como desaparecida, quien presuntamente habría sido víctima de explotación sexual.

Este hecho permitió ampliar las diligencias e identificar a otros posibles involucrados, así como determinar la posible existencia de más víctimas menores de edad.

Las labores investigativas permitieron identificar una presunta estructura delictiva relacionada con el grupo criminal 'Los Choneros', cuyos integrantes habrían captado, trasladado y acogido a adolescentes para llevarlas a centros de diversión nocturna, moteles e inmuebles, donde presuntamente eran sometidas a explotación sexual.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los elementos obtenidos durante la investigación, los presuntos integrantes de esta estructura habrían ejercido mecanismos de control, sometimiento y dominio sobre las víctimas.

Entre estas prácticas se identificó el uso de tatuajes como señal de pertenencia, con el propósito de reforzar el control ejercido sobre ellas, señaló la Policía.

Con los elementos recabados, la UNAT, en coordinación con la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General del Estado y con el apoyo de OUR RESCUE, intervino los objetivos previamente identificados. EFE