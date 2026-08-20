Alejandra Rubio toma la palabra en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su segundo hijo

20/08/2026 Alejandra Rubio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Alejada del foco mediático desde sus controvertidas declaraciones sobre su primo José María Almoguera en el diario 'El Mundo', Alejandra Rubio cuenta los días para convertirse en madre de su segundo hijo con Carlo Costanzia, una niña cuyo nombre mantiene en el más absoluto de los secretos y que llegará al mundo de un momento a otro en Madrid. Y aunque debido a lo avanzado de su embarazo y a lo inminente de su parto la nieta de María Teresa Campos ha optado por quedarse en la capital gran parte del verano buscando la tranquilidad, lo cierto es que la polémica no cesa en torno al clan Campos.

Su enfrentamiento con su primo ha provocado tiranteces entre sus madres, y Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizaban un comentadísimo y tenso careo en el plató de '¡De Viernes!' hace unos días reconociendo que su relación atraviesa por un momento delicado y que la ruptura entre sus hijos ha significado un distanciamiento entre ambas.

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En su reaparición ante las cámaras de Europa Press presumiendo de su abultadísima barriguita, Alejandra ha roto su silencio y, dejando claro que no quiere hablar de José María, se ha desmarcado de la crisis entre su madre y su tía: "Ay, pero escúchame, yo soy un ser independiente. No se nos puede meter a todos en el mismo saco siempre" ha sentenciado.

Sin embargo, sí ha confirmado las palabras de Terelu y ha confesado que lo ha pasado mal durante su embarazo por las polémicas familiares. "¿Qué opináis vosotros de cómo ha sido todo? Dímelo tú. No ha sido un embarazo perfecto, perfecto no la verdad. Me hubiera gustado tener un poco más de tranquilidad, pero bueno, la vida es así, tampoco vamos a hacer un drama de nada" ha expresado rotunda, sin ocultar que está encantada de su decisión de retirarse temporalmente de la televisión para afrontar su próxima maternidad lejos del foco mediático.

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De lo más activa en la recta final de su embarazo, Alejandra ha reconocido que está "nerviosa" por el parto, aunque entre risas ha asegurado que "no recuerdo" si está más nerviosa que antes de tener a su hijo Carlo Jr. -nacido en diciembre de 2024- porque "al final son distintos pensamientos". Y aunque nos ha contado que Carlo también está muy nervioso a pocos días de verle la carita a su pequeña, "es una máquina, sabe todo lo que debe hacer y me concede todos mis deseos". "Estoy con la casa a tope, que se me ha ido la pinza y he querido cambiarlo todo. El síndrome este del nido me ha dado fuerte, y tuve que irme de casa unos días por la pintura y eso, sí" nos ha contado divertida.

Por último, reconociendo que podría ser la última vez que la veamos -aunque no ha querido revelar la fecha en la que sale de cuentas- la influencer ha confirmado que ya ha elegido el nombre de su niña "aunque me ha costado", e intentado jugar al despiste, nos ha dado una importante pista al desvelar que "yo clásica soy poco, pero no te voy a dar pistas". "No tengo ni idea de si os va a sorprender, no lo sé" ha apuntado enigmática.

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