La UE reconoce la reelección de Hichilema en Zambia pese a las "graves irregularidades" en el recuento

Guardar

La Unión Europea ha reconocido este jueves el anuncio de la Comisión Electoral de Zambia sobre los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 13 de agosto y la reelección del presidente, Hakainde Hichilema, pese a los "incidentes graves e irregularidades de procedimiento" durante el recuento y la tabulación de los votos.

En un comunicado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOUE) --que fue invitada por las autoridades zambianas a observar los comicios--, ha reconocido la victoria de Hichilema, en el poder desde 2021 y que ha sido reelegido para un nuevo mandato de cinco años tras imponerse con más del 60 por ciento de los votos.

PUBLICIDAD

Eso sí, ha recordado las conclusiones preliminares sobre las elecciones, en las que se lamentó que hubo "incidentes graves e irregularidades" de procedimiento durante el recuento y la tabulación, "que afectaron a la transparencia y la credibilidad del proceso".

También ha señalado que pese a que los comicios transcurrieron generalmente "con tranquilidad" y hubo "una votación eficiente" y una "oferta competitiva para los votantes", también se produjo una "competencia desigual" desde el inicio por restricciones a la campaña y las ventajas asociadas a la reelección.

PUBLICIDAD

Con todo, la MOUE ha animado "a todas las partes interesadas" a "consolidar la sólida trayectoria democrática de Zambia" y a abordar cualquier queja "de forma pacífica y constructiva".

"Cualquier disputa debe resolverse mediante los procedimientos legales establecidos, y cualquier episodio de violencia denunciado debe investigarse debidamente con plena rendición de cuentas", ha concluido, ofreciendo su ayuda a "un futuro democrático, próspero y pacífico para el pueblo de Zambia".

PUBLICIDAD

Hichilema ha revalidado su mandado por cinco años más, aupado por la producción récord de cobre sobre el continente africano y la revalorización de su moneda, el kwacha zambiano.

En todo caso las elecciones han estado marcadas por la violencia política que llevó incluso a la Comisión Electoral del país a suspender temporalmente el recuento. Según denunció la institución electoral la violencia se dirigió "contra el personal electoral" provocando el "robo de papeletas marcadas en las urnas".

PUBLICIDAD