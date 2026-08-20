La ONU confirma la liberación de dos trabajadores afganos detenidos por los talibán en Afganistán

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Naciones Unidas ha confirmado este jueves que dos trabajadores afganos de la misión de la ONU en Afganistán que fueron detenidos el pasado 9 de agosto en la ciudad de Herat, en el oeste del país, han sido liberados, si bien las autoridades 'de facto' no han informado de los cargos por los que fueron arrestados.

"Dos miembros del personal nacional de la misión de la ONU en Afganistán, que habían sido detenidos por las autoridades de facto hace más de una semana, han sido liberados esta mañana", ha confirmado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York.

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Las autoridades 'de facto' en Afganistán han "retirado los cargos" en contra de los dos trabajadores, que "gozan de buena salud", si bien no han "notificado formalmente de las causas de su arresto" a la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA).

Dujarric ha informado además de que siguen "dando seguimiento a las gestiones" al respecto con las autoridades. "Esto incluye procurar garantizar el respeto a los privilegios e inmunidades de la ONU, así como la seguridad y la libertad de movimiento del personal de la ONU y del personal asociado en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas", ha expresado.

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Por otro lado, el portavoz del secretario general ha recordado que todavía hay 73 trabajadores de Naciones Unidas detenidos en Yemen por los rebeldes hutíes. "Seguimos haciendo todo lo posible para lograr su liberación inmediata", ha zanjado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, había reclamado esta misma semana su puesta en libertad "de inmediato". Los dos trabajadores afganos fueron arrestados pocos días antes del quinto aniversario del regreso de los talibán al poder tras la toma de la capital, Kabul, el 15 de agosto de 2021 y la posterior huida del presidente afgano, Ashraf Ghani, a Emiratos Árabes Unidos.

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