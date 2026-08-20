La muerte de una mujer en un lago, presuntamente vinculada a un escándalo, sacude a Suiza

Guardar

Ginebra, 20 ago (EFE).- El hallazgo esta semana del cadáver de una mujer de 52 años en el lago de Lugano, que comparten Italia y Suiza, ha sacudido al cantón suizo italoparlante de Tesino, ya que según la prensa local podría tratarse de una mujer vinculada a un escándalo que recientemente le costó el puesto al presidente cantonal, según relata la televisión nacional RTS.

Aunque las circunstancias de la muerte ocurrida el martes 18 están siendo investigadas, aún no se ha realizado la autopsia y la policía todavía no ha revelado la identidad de la fallecida, los medios de Tesino aseguran que se trata de una mujer que grabó clandestinamente al expresidente del Consejo de Estado del cantón, Claudio Zali.

PUBLICIDAD

Zali dimitió el 29 de julio, a raíz de varios casos de abuso de poder y coacción, así como por la publicación de unos audios en los que el político instaba a utilizar la violencia contra una mujer que supuestamente le acosaba, y a la que él mismo había golpeado en el pasado.

Según indicó el miércoles la prensa local, la fallecida en el lago es la misma protagonista de las escuchas, y quien las filtró.

El misterio se agranda por el hecho de que las autoridades sí han confirmado que la fallecida había denunciado ante la policía una agresión en la localidad de Melide, próxima a Lugano y a orillas del lago, 12 días antes de su muerte.

PUBLICIDAD

Pese a las muchas sospechas, RTS subraya que "es necesario ser prudentes, ya que por el momento no es posible establecer una relación entre los distintos episodios". EFE