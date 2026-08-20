Egipto y Catar instan a Israel y Hamás a respetar compromisos del plan de Trump para Gaza

Guardar

El Cairo, 20 ago (EFE).- El presidente egipcio, Abdelafatah al Sisi, y el primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, urgieron este jueves a todas las partes a cumplir sus compromisos con el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamás.

Abdulrahmán se reunió en la ciudad mediterránea de Al Alamein (norte de Egipto) con Al Sisi, con quien abordó "la cooperación y coordinación en curso entre Egipto y Catar -dos mediadores en el conflicto- para la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", indicó en un comunicado la Presidencia egipcia.

PUBLICIDAD

La nota aseguró que "se hizo hincapié en la necesidad de que todas las partes cumplan con sus compromisos en el marco del plan del presidente estadounidense" para poner fin a la guerra, "estableciendo así la estabilidad y contribuyendo al rápido inicio de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción".

Asimismo, se destacó la importancia de facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y ambos países acordaron "continuar la coordinación en relación con la implementación del acuerdo de alto el fuego y para mantener la paz y la estabilidad regionales en general".

PUBLICIDAD

El Cairo y Doha han desempeñado un papel central en la mediación en el conflicto en Gaza. Egipto, por su frontera con la Franja y sus contactos con distintas partes, y Catar, como principal canal de comunicación con Hamás, han acogido negociaciones y trabajado junto a Estados Unidos para impulsar el acuerdo de alto el fuego.

El viaje de Abdulrahmán a Egipto se produce en un momento en que Hamás mantiene que acepta avanzar en su desarme, pero solo de forma gradual y condicionado a una retirada israelí de Gaza y al cese de los ataques.

PUBLICIDAD

Israel, en cambio, ha endurecido su posición, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la hoja de ruta de 15 puntos impulsada para la segunda fase del alto el fuego y reiteró que el Estado hebreo no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme por completo.

Egipto, Catar y Turquía responsabilizaron a Tel Aviv de obstaculizar los esfuerzos para acabar con la ofensiva, mientras EE.UU. busca desbloquear la situación, y envió el domingo a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, a Egipto e Israel. EFE

PUBLICIDAD