Rusia atacó Ucrania con diversos misiles balísticos y 46 misiles de crucero y aéreos

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Berlín, 20 ago (EFE).- Rusia lanzó anoche un número no especificado de misiles balísticos contra territorio ucraniano, así como otros 46 misiles de diverso tipo, además de 168 drones, en un ataque combinado masivo que sólo en Kiev, principal objetivo, causó al menos doce muertos y 34 heridos.

Según indicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, Rusia atacó la región de Kiev desde las 18.00 horas del miércoles con misiles Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400, que alcanzan su objetivo siguiendo una trayectoria balística, desde las regiones rusas de Kursk, Rostov y Briansk, sin especificar su número.

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Las fueras rusas lanzaron, además, 36 misiles de crucero/aéreos Kh-101/Iskander-K/Kh-59 desde el espacio aéreo de las regiones rusas de Vólogda, Kursk y Bélgorod, ocho misiles de crucero Kalibr desde Novorossíisk, y dos misiles de crucero Banderol S8000.

Emplearon asimismo 168 aparatos aéreos no tripulados Shahed -casi la mitad de ellos a reacción-, Gerbera y drones réplica Parodia lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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Según datos de las 09.30 horas de este jueves, la defensa antiaérea logró derribar o neutralizar 31 misiles de crucero Kh-101/Iskander-K/Kh-59, los ocho misiles de crucero Kalibr, las dos municiones Banderol y 145 drones en el norte, el sur, el este y el centro del país.

Se registraron impactos en 28 ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en dos, indicó la Fuerza Aérea, que advertía que el ataque continuaba a la hora de la publicación del parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano. EFE

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