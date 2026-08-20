Toyota y Honda suben en Bolsa ante la posible reducción de aranceles de EE.UU. a Canadá

14/10/2015 Producción de Lexus en Canadá POLITICA ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID TOYOTA

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Las firmas automovilísticas Toyota y Honda, con centros de producción de vehículos en Canadá, se han impulsado con fuerza en la sesión bursátil de este jueves en Tokio ante la posibilidad de una reducción de los aranceles por parte de Estados Unidos a su país vecino.

En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de que el acuerdo con Canadá en materia arancelaria está prácticamente cerrado, "a falta de firmar los documentos", sin que haya desvelado los detalles del mismo, poco después de pausar por tres días la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos canadienses para continuar con las negociaciones.

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Los aranceles previstos por el Ejecutivo de Trump incluyen la imposición de un arancel del 50% a productos que van desde el vino hasta los palos de hockey y el cemento, así como el sector automovilístico, lo que podría llegar a suponer un impacto económico de 20.000 millones de dólares (17.280 millones de euros).

Trump ha destacado que Canadá ha cedido a las peticiones de Estados Unidos, sin revelar qué puntos exactos incluye el acuerdo, y ha acusado al país vecino de cobrar aranceles "excesivos" a los productos estadounidenses.

Dicha acción comercial favorecería a grandes fabricantes automovilísticos que operan en Canadá como es el caso de Toyota u Honda, que cuentan con centros de producción en la provincia de Ontario.

Así las cosas, los títulos de Honda y Toyota escalaron un 4,78% y un 4,25% en la jornada bursátil de este jueves, tras conocerse el principio de acuerdo entre ambos países norteamericanos. Además, se dio un efecto rebote en el resto de compañías japonesas del sector, que también se impulsaron en Bolsa.

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