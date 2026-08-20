El presidente surcoreano pide a China seguir en contacto sobre la península coreana

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Seúl, 20 ago (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, pidió este jueves al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, mantener un contacto "cercano" sobre los asuntos relacionados con la península coreana, recoge la agencia local de noticias Yonhap.

"Por favor, mantenga una estrecha comunicación estratégica con el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, y con el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lak, en relación con las relaciones entre Corea (del Sur) y China y los asuntos de la península coreana", dijo Lee durante una reunión en Seúl con el representante chino, en declaraciones recogidas por la agencia.

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Wang, que celebró el renovado acercamiento entre Seúl y Pekín, dijo por su parte que buscará mantener "esta tendencia positiva" de las relaciones bilaterales.

Durante una reunión este mismo jueves con Wi, el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wang dijo que la manera fundamental de resolver la situación en la península coreana es "eliminar la raíz del problema" y exhortar a Estados Unidos a abandonar su "política hostil" hacia Corea del Norte, detalló por su parte la agencia estatal de noticias china, Xinhua.

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Sus declaraciones se producen un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, este mismo año, tras ordenar la reducción de unos ejercicios militares junto a Seúl aludiendo a su "muy buena relación" con Kim.

Sin embargo, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, dijo desconocer el supuesto contacto reciente entre su hermano y el estadounidense, mientras restó importancia a la decisión de Washington de recortar las maniobras con Seúl.

Pionyang lanzó además este jueves en torno a una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón, según el Ejército surcoreano, después de realizar un lanzamiento similar hace poco más de una semana. EFE