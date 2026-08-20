Mariano empata para el Deportivo Alavés contra el Rayo Vallecano en Butarque

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El Rayo Vallecano ha empatado (1-1) en casa este jueves frente al Deportivo Alavés, con gol de Sergio Camello para los madrileños y de Mariano Díaz para los vitorianos, en un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports y que se ha disputado en el Estadio Ontime Butarque debido al exilio provisional del equipo de Vallecas.

En Leganés, los locales pronto generaron peligro con dos tiros rasos desde la frontal del área, uno de Sergio Camello desviado y otro de Unai López poniendo en apuros al guardameta rival. Luego Isi Palazón también incordió a Antonio Sivera, a lo que el Alavés replicó con dos ocasiones; pero ni Lucas Boyé ni Toni Martínez atinaron delante de Augusto Batalla.

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Isi se lesionó al cuarto de hora, pero el Rayo no acusó su cambio y merodeó el gol en el 23' con un cabezazo de Andrei Ratiu al saque de una falta. La respuesta rápida fue de Toni Martínez, fallando un disparo a bocajarro y con Batalla vencido en área pequeña. En el 35', Camello chocó con Sivera en un córner, el rayista Pelayo Fernández tocó el balón con un codo y provocó que Pablo Ibáñez marcase un autogol que el árbitro de campo, José Luis Munuera Montero, anuló a instancias del VAR.

Por parte visitante, poco antes del descanso, Martínez se topó con el palo en otro remate tras una acción individual y asistencia de Boyé. Sin embargo, al regreso de vestuarios halló premio el Rayo en el 48' con un arreón de Ratiu que desajustó a la zaga rival y Jorge de Frutos cazó esa bola suelta en la corona del área, viendo de inmediato a un compañero.

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Camello amagó zurdazo y recortó hacia avanzar metros con un eslalon que culminó en derechazo raso y cruzado para batir a Sivera. Adelantarse en el marcador dio aplomo al Rayo, que no sufría más allá de una ocasión de Martínez al limbo en el 56'. Pero entonces hubo otro lesionado, su cancerbero Batalla, y las sustituciones mejoraron al equipo 'babazorro'.

En el 84', Ratiu dejó muy corto un pase hacia Dani Cárdenas, recién entrado, y Mariano estuvo atento para superar al portero local con un derechazo a ras de suelo desde la frontal. Incluso pudo vencer el Alavés si Martínez en el 88' hubiese voleado mejor un centro de Yusi Enríquez que tocó Carles Aleñá por el camino. Pero no fue así y se selló el 1-1.

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