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Corea del Norte lanza un misil, que podría ser balístico, según Japón

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Tokio, 20 ago (EFE).- Corea del Norte lanzó este jueves un posible misil balístico, aseguró el Ministerio de Defensa de Japón, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano este año.

"Se ha lanzado desde Corea del Norte algo que podría ser un misil balístico. Les informaremos tan pronto como haya más actualizaciones", detalló el Ministerio nipón en su cuenta de la red social X.

La agencia surcoreana de noticias Yonhap, que cita al Ejército surcoreano, dijo que se detectó el lanzamiento de un "proyectil no identificado" hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas.

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