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Mueren al menos 21 personas tras el choque entre un autobús y un camión en Brasil

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São Paulo, 19 ago (EFE).- Al menos 21 personas murieron y cuatro resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras un aparatoso choque entre un autobús y un camión, informó la concesionaria de la carretera.

El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373 a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná.

El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos, según fuentes de la Policía Federal de Carreteras citadas por medios locales.

Via Araucária, la empresa concesionaria, informó sobre las 7.00 de la mañana (hora local) de que la autopista continuaba cerrada debido al choque, lo que había provocado varios kilómetros de retenciones en ambas direcciones.

Imágenes del accidente muestran el autobús completamente destrozado, hecho un amasijo de hierros y cristales, y desplazado fuera de la carretera, a pocos metros del camión.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del accidente. EFE

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