Prisión preventiva para 3 personas tras el asesinato de funcionario de Fiscalía de Ecuador

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Quito, 19 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para tres personas por su presunta participación en el asesinato, el lunes, de un funcionario de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

De acuerdo al Ministerio Público, el juez acogió los elementos de convicción presentados y dictó prisión preventiva para Anderson M. B., Francisco L. T. y Anyer C. P., capturados el martes, y quienes serían integrantes del grupo delictivo 'Los Choneros'.

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Los sospechosos fueron ubicados en la localidad de Montañita tras un operativo realizado la noche del lunes por la Fiscalía y la Policía Nacional.

La víctima, identificada como José Luis M. P., era servidor de la Fiscalía Provincial de Santa Elena y murió tras ser víctima de un ataque cuando se encontraba en el interior de su vehículo de camino a su trabajo.

El lunes, la Fiscalía había señalado que, en coordinación con la Policía Nacional y sus unidades especializadas, desplegaría "las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a los responsables", con el objetivo de evitar que "el crimen quede en la impunidad".

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El Ministerio Público expresó, además, su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima y aseguró que adoptará medidas para fortalecer la protección y seguridad de sus funcionarios.

Santa Elena, junto con Manabí, Guayas y Los Ríos, entre otras, es una de las provincias del país andino más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Ecuador atraviesa desde 2024 un "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, a las que se atribuye la escalada de violencia que ha situado al país entre los más violentos de Latinoamérica. EFE

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