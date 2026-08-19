Un terremoto de magnitud 5,6 sacude la provincia occidental china de Qinghai

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Pekín, 19 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este miércoles la prefectura de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, sin que por el momento se haya informado de víctimas.

El seísmo se produjo a las 05:36 hora local (21:36 GMT del martes) en un área bajo administración de la prefectura de Haixi, con epicentro a diez kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

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El epicentro se situó en las coordenadas 37,81 grados de latitud norte y 95,63 grados de longitud este, de acuerdo con el organismo.

El temblor se sintió con fuerza en la zona de Dachaidan, según la agencia oficial Xinhua.

Tras el terremoto, el cuerpo provincial de bomberos y rescate de Qinghai activó de inmediato su plan de respuesta de emergencia y reunió a 195 efectivos, 67 vehículos y perros de búsqueda.

La misma prefectura registró el pasado 16 de junio un terremoto de magnitud 6,3 que dejó un fallecido y ocho heridos, y que fue seguido por varios movimientos sísmicos en la zona durante los días posteriores.

El oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, registra con frecuencia movimientos sísmicos por su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya, aunque muchos de estos temblores no causan daños de importancia por la baja densidad de población en amplias áreas de la región. EFE

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