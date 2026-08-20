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El fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande, condenado a cadena perpetua

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Shanghái/Pekín, 20 ago (EFE).- El fundador del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jiayin, fue condenado hoy en primera instancia a cadena perpetua y a entregar todos sus bienes al ser declarado culpable de diversos delitos como falsear información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos o desfalco.

El mismo tribunal de la megalópolis suroriental de Shenzhen que condenó a Xu, conocido internacionalmente como Hui Ka Yan, también decretó multas de 8.820 millones de yuanes (1.311 millones de dólares, 1.122 millones de euros) contra Evergrande Group y de 7.000 millones de yuanes (1.040 millones de dólares, 891 millones de euros) contra su principal filial, Evergrande Real Estate.

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Asimismo, se anunciaron condenas que van desde un año y diez meses hasta dieciocho años de cárcel para 56 acusados relacionados con el caso Evergrande, la cara más visible de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el gigante asiático desde principios de esta década. EFE

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