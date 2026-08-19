Trump mantiene control en primarias Wyoming, pese a que su candidato a gobernador perdió

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Washington, 19 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el control en las primarias republicanas para el Congreso de Wyoming que se celebraron este martes, pese a que su apuesta para optar a gobernador del estado no llegó a imponerse.

Mientras en la elección para el Senado la candidata respaldada por el mandatario, Harriet Hageman, se impuso a otros cinco aspirantes, y en la de la Cámara de Representantes, también lo hizo Chuck Gray, alineado con Trump, la gobernación del Estado representó un contratiempo en las apuestas del presidente.

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Si durante la campaña a las primarias, Trump había apoyado a la candidata, Megan Degenfelder, al final fue el senador Eric Barlow quien ganó y será quien se enfrente al demócrata Kenneth Casner para convertirse en gobernador de Wyoming.

Pese a que la tendencia en las primarias republicanas, que se empezaron a celebrar en marzo y terminarán a mediados de septiembre, es que los candidatos que reciben el apoyo de Trump se imponen en las urnas de los afiliados republicanos, en este caso con todos.

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Barlow es un político muy arraigado a Wyoming, con más de catorce años de experiencia y, por lo tanto, muy conocido por los votantes que apostaron por priorizar la política local frente a los grandes debates nacionales.

Pese a que Trump comentó en su red Truth Social sus triunfos en las primarias del martes -"a lot of great wins tonigth!!!" (muchas victorias importantes esta noche), escribió -, no hizo ninguna mención a la gobernación de Wyoming y a la derrota de su candidata.

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Wyoming es el estado considerado más republicano del país, ya que en todas las elecciones desde 1968 ha votado por el candidato de ese partido a la presidencia.

En 2024, Trump obtuvo casi el 72 % de los votos, frente al 26% que logró Kamala Harris.

Por primera vez en 32 años, Wyoming celebró este martes primarias a gobernador, al Senado y a la Cámara de Representantes al mismo tiempo. EFE