Save the Children pide la evaluación individual de los menores migrantes de Ceuta tras el aval de Bruselas al retorno

Guardar

La ONG Save the Children ha pedido la evaluación individual de los menores migrantes de Ceuta tras el aval de Bruselas a proceder a su retorno a Marruecos.

"Ante las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea y distintos representantes políticos realizadas en las últimas horas sobre el retorno de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que permanecen en Ceuta, Save the Children recuerda que no puede afirmarse de manera general y anticipada que todos serán retornados. Cualquier decisión sobre su futuro debe adaptarse de forma individualizada, tras analizar sus circunstancias y determinar qué solución responde mejor a su interés superior", ha asegurado la organización.

PUBLICIDAD

Así lo ha expresado después de que la Comisión Europea defendiese este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", indicó en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

En este sentido, Save the Children ha recordado que la legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser "una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte".

En primer lugar, ha explicado que debe determinarse si el niño tiene necesidades de protección internacional y, si es así, garantizar su acceso al procedimiento correspondiente. "Cuando no proceda esta vía, las autoridades deben valorar, de forma individualizada, cuál es la solución más adecuada dentro del marco específico de protección nacional, incluido el procedimiento de repatriación", ha advertido la ONG.

PUBLICIDAD

En esta línea, la directora de Influencia y Desarrollo Territorial, Catalina Perazzo, ha expuesto que no se puede hablar de retornos de niños como si se tratara "de una decisión colectiva", ya que cada menor "tiene unas circunstancias y unas necesidades de protección diferentes", que "deben ser escuchadas y valoradas antes de decidir cuál es la mejor solución para su futuro".

"EL RETORNO NO PUEDE ACORDARSE DE FORMA AUTOMÁTICA"

"El retorno es una de las posibles soluciones duraderas, pero no puede acordarse de forma automática ni colectiva. Tras la evaluación individual, deben valorarse las distintas alternativas, incluida la reunificación familiar en el país de origen o en un tercer país, o la permanencia en España dentro del sistema de protección", ha apuntado la entidad.

PUBLICIDAD

Además, ha señalado que los niños tienen derecho a ser informados sobre el procedimiento, a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta, así como a contar con las garantías necesarias para defender sus derechos.

También ha recalcado que "el traslado a otras comunidades autónomas no impide estudiar cada caso", sino que "permite que puedan realizarse las valoraciones necesarias en condiciones adecuadas de protección y con tiempo suficiente para escucharles y recabar la información necesaria".

PUBLICIDAD

"Trasladar a un niño o niña a un recurso de protección adecuado no significa decidir de antemano cuál será su futuro. Significa garantizar que, mientras se estudia su situación, ese niño o niña está protegido y puede ejercer sus derechos", ha añadido Perazzo.

Igualmente, la ONG ha insistido en que el debate no debería centrarse en cuántos niños serán retornados o permanecerán en España, sino en garantizar que todos estén protegidos mientras se determina cuál es la solución más adecuada para cada caso.

PUBLICIDAD

4.000 NIÑOS EN LA CALLE EN CEUTA

Según los registros de entidades sociales y vecinales que trabajan sobre el terreno, alrededor de 4.000 niños continúan en situación de calle, sin acceso adecuado a recursos de acogida y protección.

Ante este escenario, la organización ha reclamado una respuesta "urgente y coordinada" de las administraciones y el traslado de niños a otros territorios, para garantizar condiciones de acogida dignas y adecuadas.

"Mientras se debate qué ocurrirá con estos niños y niñas, hay una emergencia que no puede esperar. La prioridad debe ser garantizar que estén protegidos mientras se determina cuál es la solución más adecuada para cada uno de ellos", ha concluido Perazzo.

PUBLICIDAD

Save the Children mantiene un equipo en Ceuta realizando seguimiento de la situación y de las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes. La organización está reforzando su trabajo para identificar situaciones de especial vulnerabilidad y colaborar con las autoridades y entidades que trabajan sobre el terreno.