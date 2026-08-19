Hungría archiva el caso por blanqueo de dinero contra los trabajadores del banco ucraniano Oschadbank

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La Oficina Nacional de Impuestos y Aduanas (NAV) de Hungría ha archivado por falta de pruebas el caso por blanqueo de capitales contra siete trabajadores del banco ucraniano Oschadbank, quienes en marzo fueron retenidos cuando cruzaban territorio húngaro procedentes de la sede del Raiffeisen Bank Austria, en Viena, donde retiraron 40 millones de dólares (unos 35 millones de euros) y nueve kilos de oro.

La NAV ha confirmado además que todos estos bienes --que fueron entregados a Ucrania en vísperas de que tomara posesión el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar--, fueron retirados en una transacción documentada entre ambas entidades, que dieron cuenta de la legalidad del origen de dichos activos.

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El abogado de Oschadbank, Lóránt Horváth, ha destacado en un breve mensaje en sus redes sociales que las autoridades no han hallado evidencia alguna de que se produjera ningún delito. "¡No hubo blanqueo de dinero!", ha celebrado.

La retención de estas personas y la incautación de aquellos bienes vino a enturbiar un poco más la difícil relación por la que atraviesan Ucrania y Hungría, a razón de sus diferencias con respecto a la invasión rusa de febrero de 2022.

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Aquello se produjo en un momento en el que Ucrania había estado bloqueando el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro para Hungría y Eslovaquia, aunque bajo el argumento de que era necesario reparar las instalaciones debido a desperfectos causados por los ataques rusos.

El entonces gobierno de Viktor Orbán condicionó la entrega de estos bienes a cambio de que Ucrania levantara el bloqueo, tal y como confirmaron algunos altos funcionarios. Finalmente, la mediación de la Unión Europea y, sobre todo, la victoria de Magyar en las legislativas acabó por desmarañar el asunto.

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