Los altavoces inalámbricos Pulse Elevate de PlaySation llegarán el 12 de noviembre

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Los altavoces inalámbricos Pulse Elevate de PlaySation, que reproducen el sonido de los videojeugso de manera realista e inmersiva, se pondrán a la venta el 12 de noviembre.

Pulse Elevate forman parte de la gama de accesorios de audio para PlayStation, que la compañía tecnológica anunció el año pasado, en el State of Play que develó las fechas de lanzamiento de títulos como Marvel's Wolverine y Saros.

Ahora, ha informado de que llegarán al mercado el próximo 12 de noviembre con un precio de 219,99 euros. El modelo de color negro medianoche estará disponible a nivel global, mientras que el color blanco será exclusivo de España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Portugal.

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Estos altavoces están diseñados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva y realista a ejemplo de las capacidades de audio que ofrecen los auriculares inalámbricos Pulse Elite y Pulse Explore, ya que integran sus tecnologías de controladores magnéticos planos y la conexión PlayStation Link sin pérdidas.

Así, con latencia ultrabaja y conectividad multidispositivo estos altavoces se conectan de forma fluida con sistemas de juegos tanto de consolas PS5, como con ordenadores PC o Mac, y se pueden utilizar en cualquier lugar como reproductores remotos con PlayStation Portal o desde un 'smartphone', gracias a la compatibilidad con dispositivos Bluetooth.

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Además, también cuentan con woofers incorporados que ofrecen tonos graves intensos, y son compatibles con la tecnología Tempest 3D AudioTech, posicionando las señales de audio con precisión y ofreciendo una experiencia inmersiva. El diseño de estos altavoces se completa con una batería recargable integrada.

En conjunto, todas estas tecnologías hacen que los jugadores escuchen los juegos "exactamente como los concibieron los desarrolladores", tal y como ha explicado la compañía en un comunicado.

Los nuevos Pulse Elevate también disponen de un micrófono integrado con suspensión de ruido mejorado por inteligencia artificial. Así, integran una experiencia de chat de voz de calidad con supresión de ruido mejorada por Inteligencia Artificial (IA), que permite una comunicación de voz nítida.

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