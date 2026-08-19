Perú aprueba transferencias por 53 millones de dólares para reducir riesgos por El Niño

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Lima, 18 ago (EFE).- El gobierno peruano aprobó este martes la transferencia de un total de 179,5 millones de soles (53 millones de dólares) para reducir los riesgos de inundaciones en al menos 70 puntos críticos identificados en ríos y quebradas de seis regiones costeras por las lluvias asociadas al fenómeno climatológico de El Niño, que se estima tendrá una intensidad fuerte hasta inicios del 2027.

Un decreto de urgencia firmado por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, detalló las medidas extraordinarias para llevar a cabo las intervenciones inmediatas de reducción del riesgo, preparación y respuesta ante el peligro inminente por intensas lluvias debido a El Niño.

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En tal sentido, esta norma permitirá que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) actúe en diversos distritos de las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, declarados en estado de emergencia.

Las labores a cargo de la ANA serán la limpieza, descolmatación y conformación de bordos (muro de tierra) en cauces de ríos y quebradas identificados como puntos críticos ante inundaciones o movimientos en masa.

Para financiar estas intervenciones, el Ejecutivo peruano autorizó una transferencia de hasta 129,4 millones de soles (38,4 millones de dólares) a favor de la ANA, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La ANA identificó 70 puntos críticos de alta vulnerabilidad en ríos y quebradas de las seis regiones comprendidas, los cuales requieren atención urgente para reducir el riesgo sobre la población, la infraestructura y las áreas productivas.

Asimismo, el decreto autoriza a esta entidad oficial a ejecutar actividades de emergencia en quebradas vulnerables de determinados distritos de las provincias de Lima y Huarochirí, que incluyen la instalación de barreras dinámicas destinadas a reducir riesgos y mitigar posibles daños por las precipitaciones.

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Para estas acciones se aprobó una transferencia adicional de hasta 50,1 millones de soles (14,8 millones de dólares) a favor de la ANA, también con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

En estas medidas se ha considerado el escenario previsto por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que estima probable la continuidad de El Niño Costero hasta abril del 2027.

Además, el Ejecutivo autorizó, hasta el 31 de diciembre, a las entidades del Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias con cargo a sus recursos ordinarios para financiar gastos destinados a resguardar la infraestructura pública frente al peligro inminente por intensas lluvias y garantizar la continuidad de sus operaciones esenciales.

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La costa de Perú ha soportado en los últimos días lluvias que superaron máximos históricos por la presencia del fenómeno climático de El Niño Costero y una Depresión Aislada en Niveles Alto (DANA) denominada 'Aníbal', informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo señaló en un comunicado que la presencia de la DANA ha favorecido las "lluvias extraordinarias" en sectores de la costa central y sur del país, con registros que superaron valores históricos en diversas estaciones meteorológicas.

Este fenómeno propició un incremento de la humedad y de la nubosidad en el litoral, lo que se sumó al calentamiento anómalo del océano asociado a El Niño Costero para favorecer lloviznas intensas para la temporada invernal, explicó. EFE