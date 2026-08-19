Atacado y destruido un carguero en la costa de Yemen

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La Armada británica ha afirmado que un buque de carga ha sido alcanzado frente a la costa suroccidental de Yemen por "múltiples proyectiles" de procedencia desconocida, provocando la "pérdida total" del navío, si bien no portaba tripulación en el momento del impacto.

"Un buque de carga ha sido alcanzado por múltiples proyectiles desconocidos", ha anunciado, citando a autoridades locales, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que ha ubicado el incidente "a 40 millas náuticas (74 kilómetros) al sureste de Moca", en el sudoeste de Yemen.

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El barco, ha aclarado la autoridad marítima, "no tenía tripulación en el momento del incidente". "Sin embargo, los daños han provocado una pérdida total", ha anotado el organismo, que ha recomendado a las embarcaciones "que naveguen con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO".

Horas antes, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha reivindicado en redes un ataque "con varios misiles balísticos" contra un "buque de desembarco de la coalición liderada por Arabia Saudí y cuatro buques de guerra que lo acompañaban en el mar Rojo, frente a la costa de Moca".

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"El ataque ha sido preciso y directo, lo que ha provocado la destrucción total del buque de desembarco y el hundimiento de varios de los buques de guerra, mientras que el resto de las embarcaciones han quedado calcinadas", ha aseverado.

Al hilo, ha subrayado que las fuerzas hutíes "están vigilando de cerca todos los movimientos y concentraciones de tropas saudíes y que atacarán dichos movimientos y concentraciones, ya sea en tierra o en el mar". "Siguen comprometidas con el principio de 'asedio por asedio' y continuarán atacando todas las concentraciones de tropas saudíes dondequiera que se encuentren", ha advertido.

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