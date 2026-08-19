La australiana que mató a tres familiares con setas venenosas apela la cadena perpetua

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Sídney (Australia), 19 ago (EFE).- La australiana Erin Patterson, condenada a cadena perpetua por el asesinato de tres familiares a los que sirvió un plato con setas venenosas, recurrió este miércoles su condena ante el Tribunal de Apelaciones de Victoria (sur), al alegar que su juicio no fue justo y estuvo marcado por varias irregularidades.

Patterson, de 51 años, no compareció físicamente ante el tribunal y siguió la vista por videoconferencia desde la prisión femenina Dame Phyllis Frost, en Melbourne, donde cumple una condena que la defensa reclama que sea anulada y se celebre un nuevo juicio.

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Uno de sus principales argumentos se centra en el alojamiento del jurado durante sus deliberaciones, con sus miembros hospedados en un hotel que también compartían integrantes de la Fiscalía y un testigo policial relacionado con el caso.

Los jueces, sin embargo, cuestionaron la falta de pruebas sobre que los jurados llegaran a comunicarse con testigos, fiscales u otras personas vinculadas al proceso.

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 de matar a sus exsuegros, Don y Gail Patterson (70 años) y a Heather Wilkinson (66 años), hermana de Gail, tras servirles un almuerzo de solomillos Wellington individuales, preparados con carne cubierta de setas y envuelta en hojaldre, acompañados de puré de patatas y judías, en su vivienda de Leongatha, en Victoria, en julio de 2023. Solo el esposo de Heather, Ian Wilkinson, logró sobrevivir.

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A la reunión también fue invitado su exmarido, Simon Patterson, con quien tiene dos hijos y quien no acudió.

El motivo de la convocatoria era que Erin comunicara a sus familiares que padecía cáncer, enfermedad que posteriormente se demostró que nunca le fue diagnosticada.

Tras enfermar gravemente, los cuatro invitados fueron hospitalizados y los informes toxicológicos determinaron que Patterson había empleado 'Amanita phalloides', uno de los hongos más letales, conocido como oronja verde, en la preparación de los Wellington.

Don y Gail Patterson y Heather Wilkinson murieron días después, e Ian Wilkinson permaneció 54 días hospitalizado.

En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de Victoria condenó a Patterson a cadena perpetua con un período mínimo de 33 años antes de poder solicitar la libertad condicional, por lo que, de mantenerse la sentencia, no podría optar a ella hasta 2056.

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La defensa reconoce que no existe evidencia de una comunicación directa entre jueces, testigos, fiscales y otras personas vinculadas al caso, pero argumenta que tampoco puede descartarse que los jurados vieran a esas personas en las zonas comunes del hotel, y ha presentado siete motivos para tratar de revertir la condena.

Entre los motivos figuran cuestionamientos de pruebas relacionadas con desplazamientos de Patterson y los lugares donde se encontraron setas de la especie conocida como "sombrero de la muerte", así como a mensajes de Facebook utilizados durante el juicio.

Según la defensa, el juez excluyó indebidamente fotografías y vídeos relacionados con la afición de Patterson por recolectar setas y que su interrogatorio por parte de la Fiscalía fue "injusto y opresivo".

La Fiscalía también ha recurrido la sentencia para intentar eliminar la posibilidad de libertad condicional.

La vista de las apelaciones se prolongará durante dos días y la decisión de los jueces podría demorarse varios meses. Si la condena es anulada, el tribunal podría ordenar un nuevo juicio o absolver a Patterson.

Si prospera el recurso de la Fiscalía, el período mínimo de prisión podría ampliarse o desaparecer la posibilidad de libertad condicional. EFE