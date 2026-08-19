Taiwán denuncia nueva incursión de guardacostas chinos cerca de la disputada isla Pratas

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Taipéi, 19 ago (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció una nueva incursión de guardacostas chinos cerca de la disputada isla Pratas, un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín situado a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong.

En un comunicado, la autoridad marítima indicó que los buques '3303' y '3107' de la Guardia Costera china entraron a primera hora del martes en las "aguas restringidas" de Pratas, también conocida por su nombre en mandarín, Dongsha.

En respuesta, la patrullera 'Yunlin' de la Guardia Costera taiwanesa navegó de inmediato en paralelo para vigilarlos y emitió advertencias por radio, en chino y en inglés, instándolos a abandonar la zona.

"En este momento se mantiene una estrecha vigilancia y el enfrentamiento continúa", señaló la CGA en la nota, difundida en la noche local del martes.

En lo que va de año, la CGA ha contabilizado once incursiones de cinco buques chinos en torno a Pratas, un comportamiento que, según el organismo, reproduce la misma lógica de "falsa aplicación de la ley, verdadera expansión de poder" que Pekín despliega en aguas al este de Taiwán.

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"Al permitir que sus buques hostiguen las aguas de Dongsha en un intento de fabricar una apariencia de 'jurisdicción', China se ha convertido en un elemento perturbador que socava la paz y la estabilidad de la región del Indopacífico", subrayó la entidad.

Prometió adoptar "todas las medidas necesarias" para "defender con firmeza" la soberanía nacional y la seguridad de las aguas taiwanesas.

La isla Pratas es uno de los territorios que Taipéi controla en el mar de China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama casi en su totalidad y por las que circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

A comienzos de 2026, un dron militar chino sobrevoló el espacio aéreo de Pratas, en una acción que el Gobierno taiwanés calificó de "altamente provocadora" e "irresponsable".

Estos movimientos coinciden en el tiempo con la intensificación de la presencia naval china en aguas al este de Taiwán, una zona que no solo alberga rutas marítimas esenciales para el comercio global, sino que sería la vía por la que países como EE.UU. y Japón socorrerían a Taipéi ante una invasión o un bloqueo chinos. EFE

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