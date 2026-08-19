Miércoles, 19 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

Bogotá - Diez días después del terremoto que devastó partes del centro-oeste de Colombia, la gestión de la tragedia avanza entre promesas de reconstrucción del Gobierno y los escándalos por salidas en falso de funcionarios y decisiones políticas con tinte ideológico que han dificultado la atención a los damnificados.

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ESPAÑA INMIGRACIÓN

Ceuta (España) - Miles de migrantes siguen viviendo en la playa del Trampolín y en otros lugares de la ciudad española de Ceuta al aire libre mientras continúan los trabajos para instalar y acondicionar las carpas que en principio van a acoger a 1.500 personas, aunque el número se podría ampliar hasta 4.000 según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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EUROPA SEQUÍA

Berlín/París/Viena - Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones durante los últimos meses han provocado una sequía extrema en buena parte de Europa, una situación que ha mermado el caudal de los ríos y ha afectado a la agricultura, a la generación eléctrica y al abastecimiento de agua.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - Cada vez son más los países de América Latina y África que exigen a Rusia que cese el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir en las filas del ejército ruso en Ucrania, a lo que Moscú responde que esos extranjeros firman contratos libremente por motivos económicos o por solidaridad con el Kremlin.

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UE INFLACIÓN

Bruselas - La oficina comunitaria de estadística, Eurostat, publica la segunda lectura de los datos de inflación de la UE para julio, que en su versión preliminar reflejaron un auge de los precios interanual del 2,9 % en la eurozona y del 3,8 % en España, la mayor subida entre las grandes economías de la moneda única.

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ADEMÁS

GUERRA COMERCIAL | Toronto - Entran en vigor los nuevos aranceles del 50 % que EE. UU. ha impuesto a algunos productos canadienses en respuesta a lo que Washington calificó como "continua discriminación" y "trato desigual" al comercio estadounidense por parte de Ottawa. (Texto)

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EEUU VENEZUELA | Houston (EE.UU.) - La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, participa en EE.UU. en un evento energético preparatorio para la cumbre Venezuela Energy Week 2027, donde se espera la negociación de acuerdos con petroleras estadounidenses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU META | Los Ángeles (EE.UU.) - El juicio contra Meta acapara las miradas de otras grandes tecnológicas, ante la estrategia de los fiscales demandantes que buscan aplicar una estrategia legal similar a la que utilizaron contra las tabacaleras en los años 90, al acusar a la empresa de ocultar información sobre los daños que sus productos pueden causar a los menores. (Texto) (Foto)

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HAITÍ CRISIS | Puerto Príncipe - El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, concede una rueda de prensa tras concluir una visita de tres días a Haití, en la que trató con las autoridades locales los esfuerzos del país para restablecer la seguridad y crear las condiciones para que se celebren las elecciones generales el próximo diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA | Bagdad - El principal negociador iraní con Estados Unidos, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, visita Irak en un momento de tensión en las relaciones bilaterales y tras los ataques con drones al primer ministro del Kurdistán iraquí. (Texto)

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CHINA ROBOTS | Pekín - Se inaugura en Pekín la Conferencia Mundial de Robótica 2026, con el lema "Simbiosis Humano-Máquina, Integración Producción-Demanda", en un momento de rápido desarrollo de este sector en el gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

05:01 GMT.- Toronto.- GUERRA COMERCIAL.- Entran en vigor los nuevos aranceles del 50 % que EE.UU. ha impuesto a algunos productos canadienses en respuesta a lo que Washington calificó como "continua discriminación" y "trato desigual" al comercio estadounidense por parte de Ottawa. (Texto)

13:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY JAPÓN.- El príncipe heredero de Japón Fumihito de Akishino y su esposa, Kiko Kawashima, visitan Paraguay para reunirse con las autoridades locales y celebrar los 90 años de la migración japonesa al país suramericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Iperó.- BRASIL DEFENSA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita el Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), donde se está trabajando en el montaje del reactor del primer submarino brasileño de propulsión nuclear. (Texto)

14:00 GMT.- Washington.- NICARAGUA ELECCIONES.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) vota la resolución, impulsada por Estados Unidos, para convocar a los cancilleres a una reunión sobre la intención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de suspender las elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Rueda de prensa: “Perspectivas del futuro de Norteamérica” de Scotiabank (Texto)

16:00 GMT.- Miami.- EEUU DESASTRES.- Nuevo informe revela el impacto de los recortes de Trump a la Agencia Federal de Emergencias FEMA (Texto)

17:00 GMT.- Lima.- PERÚ EEUU.- El canciller de Perú, Carlos Espá, y el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, informan en una rueda de prensa sobre los resultados del viaje de trabajo que realizaron a la ciudad estadounidense de Miami. Swissotel de Lima (Texto)

17:30 GMT.- Quito.- COLOMBIA TERREMOTO.- El Gobierno ecuatoriano envía donaciones a Colombia para contribuir a la atención de la población afectada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en ese país.

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de julio. (Texto)

Miami - EEUU DESASTRES - Los recortes ordenados por el presidente Donald Trump han dejado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar la respuesta del Gobierno de EE.UU. ante desastres, con un 14 % menos de personal en plena temporada de huracanes, incendios forestales, inundaciones y olas de calor, según un informe de un centro de análisis de Florida. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA HIDROCARBUROS - Empresas, fondos de inversión y grandes magnates estadounidenses, entre ellos el poderoso Peter Thiel, han concretado en los últimos meses importantes movimientos tácticos sobre activos en Vaca Muerta, la colosal y estratégica formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. (Texto)

Washington.- EEUU ELON MUSK.- Vista sobre la demanda de la compañía xAI de Elon Musk contra el Estado de Minnesota para suspender provisionalmente la norma que prohíbe el uso y acceso de la "nudificación" por inteligencia artificial. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El director de ProColombia, Mateo Gómez González, habla con EFE sobre el creciente corredor turístico y económico entre México y Colombia, con especial atención al aumento de viajeros entre ambos países, la conectividad aérea y el impacto que han tenido el Mundial de 2026 y el reciente terremoto sobre los flujos turísticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a Ingresos de los Hogares y de las Personas para el segundo trimestre 2026. (Texto)

Montevideo.- LATINOAMÉRICA POBLACIÓN.- La CEPAL presenta el documento 'Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública', en el marco de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se celebra en Uruguay. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INVERSIONES.- Organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos presentan un informe sobre el balance de los dos primeros años en Argentina del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS D.HUMANOS.- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) presenta su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos "Honduras: Deuda de sangre y justicia. El informe que ya no deberíamos escribir". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Washington.- EEUU CINE.- Jon Favreau y Mike Gunton, productores ejecutivos de 'Lion', hablan sobre este documental que sigue los pasos de un cachorro de león llamado Kio y que se filmó durante cuatro años en el Maasai Mara de Kenia. (Texto) (Vídeo)

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de julio. (Texto)

07:00 GMT.- Ginebra.- PERSPECTIVAS ECONÓMICAS.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión sobre las "Perspectivas económicas globales" en una reunión del Consejo Empresarial Internacional (IBC) del Foro Económico Mundial en Ginebra. (Texto)

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de junio de 2026.

08:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de julio. (Texto)

10:00 GMT.- París.- FRANCIA TURISMO.- Se publican las cifras de ocupación de los hoteles, campings y otros alojamientos turísticos colectivos en Francia en el segundo trimestre.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el Consejo de Estado para debatir cambios estructurales de la economía rusa hasta 2030 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- DÍA HUMANITARIO.- La comunidad humanitaria, dirigida por las Naciones Unidas, conmemora el Día de la Ayuda Humanitaria, en medio de un aumento sin precedente de las necesidades por conflictos y desastres naturales, y una grave disminución de la financiación para cumplir con su misión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- FINLANDIA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, es recibida por su homóloga finlandesa Elina Valtonen en Helsinki.

Oriente Medio

Bagdad.- IRÁN IRAK.- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, realiza una visita a Irak para tratar cuestiones de seguridad regional, fronterizas y económicas. (Texto)

Cartago.- TÚNEZ MÚSICA.- Finaliza la sexagésima edición del Festival Internacional de Cartago, en Túnez, tras más de un mes de actuaciones musicales y otras actividades culturales paralelas desarrolladas por artistas nacionales y extranjeros. Teatro Arqueológico de Cartago.

Beirut.- ESPAÑA LÍBANO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).

África

Abuya.- NIGERIA ELECCIONES.- Empieza en Nigeria la campaña electoral para los comicios presidenciales y legislativos del 16 de enero de 2027, de acuerdo al calendario de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC).

Asia

Melbourne.- AUSTRALIA JUSTICIA.- Un tribunal de apelación de Australia comienza a analizar el recurso presentado por Erin Patterson, la australiana condenada a cadena perpetua al ser hallada culpable de asesinar con setas tóxicas a tres de sus familiares en 2023

Bangkok.- TAILANDIA BIRMANIA.- El jefe del Ejército de Birmania, el general Ye Win Oo, quien asumió el cargo en abril en sustitución del líder golpista Ming Aung Hlaing, visita Bangkok para reunirse con su homólogo tailandés, Ukrit Boontanon, y participar en un mecanismo bilateral de cooperación militar.

Pekín.- CHINA ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 23 de agosto, con una agenda que incluye el interés chino por invertir en energía y minería y el objetivo de Quito de reforzar sus exportaciones.

Pekín.- CHINA EL SALVADOR.- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, encabeza una delegación que visita China por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, máximo órgano legislativo del país.

Pekín.- CHINA ROBOTS.- Se inaugura en Pekín la Conferencia Mundial de Robótica 2026, con el lema "Simbiosis Humano-Máquina, Integración Producción-Demanda", en un momento de rápido desarrollo de este sector en el gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica este miércoles sus estadísticas sobre la llegada de turistas extranjeros al archipiélago durante el mes de julio, en un contexto de caída de las cifras por la reducción de viajeros chinos, en plena disputa diplomática entre Tokio y Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA CHILE.- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, inicia una visita oficial a China centrada en profundizar la cooperación bilateral, días después de calificar al gigante asiático, principal socio comercial de Chile, como un "socio fundamental" con el que Santiago mantiene un "interés estratégico de largo plazo".

Tokio.- JAPÓN RECURSOS.- La pequeña isla japonesa de Minamitori, situada en el océano Pacífico a miles de kilómetros de Tokio, ha pasado del anonimato a centrar las esperanzas del país asiático de extraer tierras raras y zafarse del dominio de China, al tiempo que el archipiélago estudia almacenar sus desechos nucleares. (Texto) (Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR CHINA.- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, comienza este miércoles su primera visita oficial a Corea del Sur desde hace cinco años, en un viaje de dos días en el que está previsto que aborden sus relaciones bilaterales, la situación en la península coreana y otras cuestiones regionales e internacionales. (Texto)

Katmandú.- NEPAL MOTOR.- Nepal protagoniza una rápida transición hacia el vehículo eléctrico que ya domina sus importaciones y lo sitúa como el segundo país del mundo en cuota de mercado, impulsado por incentivos fiscales, una matriz eléctrica casi enteramente hidroeléctrica y una oferta china que concentra tres de cada cuatro vehículos eléctricos llegados del exterior.

Shanghái.- CHINA EMPRESAS.- El fabricante de robots humanoides más conocido de China, Unitree Robotics, protagoniza una anticipada salida a bolsa en Shanghái con la que recaudará el equivalente a unos 905 millones de dólares. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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