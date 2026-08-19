Miércoles, 19 de agosto de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 19 ago (EFE).-

Oakland (EE.UU.).- El juicio contra Meta acapara las miradas de otras grandes tecnológicas, ante la estrategia de los fiscales demandantes que buscan aplicar una estrategia legal similar a la que utilizaron contra las tabacaleras en los años 90, al acusar a la empresa de ocultar información sobre los daños que sus productos pueden causar a los menores.

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Bagdad.- El principal negociador iraní con Estados Unidos, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, visita Irak en un momento de tensión en las relaciones bilaterales y tras los ataques con drones al primer ministro del Kurdistán iraquí.

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Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) vota la resolución, impulsada por Estados Unidos, para convocar a los cancilleres a una reunión sobre la intención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de suspender las elecciones.

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Ginebra.- La comunidad humanitaria, dirigida por las Naciones Unidas, conmemora el Día de la Ayuda Humanitaria, en medio de un aumento sin precedente de las necesidades por conflictos y desastres naturales, y una grave disminución de la financiación para cumplir con su misión.

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Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el Consejo de Estado para debatir cambios estructurales de la economía rusa hasta 2030.

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Roma.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

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Houston (EE.UU).- La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, participa en EE.UU. en un evento energético preparatorio para la cumbre Venezuela Energy Week 2027, donde se espera la negociación de acuerdos con petroleras estadounidenses.

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Puerto Príncipe - El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, concede una rueda de prensa tras concluir una visita de tres días a Haití, en la que trató con las autoridades locales los esfuerzos del país para restablecer la seguridad y crear las condiciones para que se celebren las elecciones generales el próximo diciembre.

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Calcuta (India).- Al menos nueve personas murieron, entre ellas un niño, y varias resultaron heridas en un incendio declarado la madrugada de este miércoles en un hotel de la ciudad india de Calcuta, en el este del país, informaron fuentes oficiales.

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Desierto de Gobi (China).- China logró a primeras horas de este miércoles recuperar por primera vez en tierra la primera etapa de un cohete, tras el aterrizaje con éxito del Zhuque-3 Y2 en el lugar designado, y apenas un mes después de que el país asiático lograra su primera recuperación sobre una plataforma marítima.

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Ruteng (Indonesia).- Los equipos de respuesta humanitaria permanecen desplazados este miércoles en las zonas afectadas por el terremoto de 7,7 que sacudió el sábado la isla de Flores, donde se requiere más comida, agua potable, camillas y medicinas.

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San Salvador.- El médico Rafael Aguirre, candidato a la Presidencia de El Salvador por el partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), sostiene que las elecciones generales de febrero de 2027 serán observadas por "todo el mundo" y confía en que el proceso se desarrolle respetando las leyes electorales, aunque la balanza está inclinada al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Miami (EE.UU.).- Un nuevo informe del Florida Policy Institute (FPI) revela el impacto de los recortes ordenados por el presidente Donald Trump a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que ha perdido el 14 % de su personal, en medio de la temporada de desastres como inundaciones, olas de calor huracanes e incendios forestales.

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Tokio.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica este miércoles sus estadísticas sobre la llegada de turistas extranjeros al archipiélago durante el mes de julio, en un contexto de caída de las cifras por la reducción de viajeros chinos, en plena disputa diplomática entre Tokio y Pekín.

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Pekín.- Se inaugura en Pekín la Conferencia Mundial de Robótica 2026, con el lema "Simbiosis Humano-Máquina, Integración Producción-Demanda", en un momento de rápido desarrollo de este sector en el gigante asiático.

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Tegucigalpa.- La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) presenta su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos "Honduras: Deuda de sangre y justicia. El informe que ya no deberíamos escribir".

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Asunción.- El príncipe heredero de Japón Fumihito de Akishino y su esposa, Kiko Kawashima, visitan Paraguay para reunirse con las autoridades locales y celebrar los 90 años de la migración japonesa al país suramericano.

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Taguig (Filipinas).- Ciudadanos filipinos se manifiestan frente a un centro tecnológico en la ciudad de Taguig contra la influencia de Estados Unidos en el país, materializada en la iniciativa internacional Pax Silica, liderada por el país norteamericano y que tiene como objetivo coordinar y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro globales de tecnologías avanzadas.

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Ciudad de México.- El director de ProColombia, Mateo Gómez González, habla con EFE sobre el creciente corredor turístico y económico entre México y Colombia, con especial atención al aumento de viajeros entre ambos países, la conectividad aérea y el impacto que han tenido el Mundial de 2026 y el reciente terremoto sobre los flujos turísticos.

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Washington.- Jon Favreau y Mike Gunton, productores ejecutivos de 'Lion', hablan sobre este documental que sigue los pasos de un cachorro de león llamado Kio y que se filmó durante cuatro años en el Maasai Mara de Kenia.

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srp/aca/EFE

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