2-0. El Xelajú de Guatemala sepulta al Diriangén en la Copa Centroamericana

Guardar

Ciudad de Guatemala, 18 ago (EFE).- El Xelajú de Guatemala consiguió este martes su primera victoria en la Copa Centroamericana por 2-0 y sepultó las posibilidades del Diriangén de Nicaragua de acceder a la siguiente fase.

En un duelo entre los últimos dos lugares del grupo A, el Xelajú aprovechó su condición de local y obtuvo su primera victoria del certamen de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

El primer tanto para el equipo que dirige el mexicano, Roberto Hernández, llegó en un tiro penal marcado exitosamente por el uruguayo Diego Casas, al minuto 15.

El gol de la tranquilidad llegó al minuto 76, con un disparo del centrocampista Jorge Aparicio, al rematar un pase desde el sector derecho por parte de su compañero Javier González.

El Diriangén tuvo mayor tiempo la posesión de la pelota, pero nunca pudo traducir su dominio en opciones claras de gol. Todo lo contrario para el Xelajú, que contó con el apoyo de su afición en el estadio Cementos Progreso en el norte de Ciudad de Guatemala, sede alterna para el club guatemalteco ante la imposibilidad de usar su hogar habitual, el estadio Mario Camposeco en Quetzaltenango (oeste).

PUBLICIDAD

El equipo bajo el mando de Hernández venía de perder por 5-2 en casa del Plaza Amador y también por 1-0 ante la Alajuelense en Costa Rica, por lo que la victoria le permite acceder a la cuarta posición del grupo A, por encima precisamente del Diriangén, que necesitaba ganar esta noche para mantenerse con vida en el torno regional.

Las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda para el Xelajú, como segundo lugar, dependen de que pueda vencer al Firpo de El Salvador la próxima semana y de una combinación de resultados en los duelos restantes de esta y la siguiente jornada. EFE

PUBLICIDAD

(foto)