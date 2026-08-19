Pep Guardiola rompe su silencio sobre su divorcio de Cristina Serra: "Perdimos la pasión"

Guardar

En enero de 2025 salía a la luz que, después de más de tres décadas de relación y tres hijos en común, María, Marius y Valentina, Pep Guardiola y Cristina Serra habían puesto punto y final a su matrimonio. Una separación tan discreta como lo fue su historia de amor, que comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y a la que pusieron el broche de oro dándose el 'sí quiero' en una ceremonia civil secreta en 2014, sobre la que ahora se ha pronunciado por primera vez el entrenador de fútbol.

El catalán ha roto su silencio sobre su ruptura en el documental de Prime Video 'A Beautiful Obsession' que se estrena este 19 de agosto y que relata cómo fueron los últimos dos años del técnico al frente del Manchester City. Y fue precisamente durante una charla a sus jugadores en el vestuario tras una derrota contra la Juventus de Turin el 11 de diciembre de 2024 cuando Guardiola reveló a la plantilla el delicado momento personal que estaba atravesando semanas antes de que su divorcio se hiciese público.

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"Muchachos, quiero confesarles algo... Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones" comenzaba, utilizando su separación para preguntar a sus futbolistas dónde se habían dejado su pasión por el fútbol. "Lo que sea que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión" expresaba entonces emocionado, dejando claro que todo en la vida debe vivirse de una manera apasionada para que merezca la pena.

Lejos de quedarse ahí, Guardiola reconocía que "me siento triste, me siento decepcionado conmigo mismo por las cosas increíblemente estúpidas que intento hacer para que os sintáis a a gusto. Vivo mi vida, mi divorcio... y mi familia está lejos por todos vosotros. ¿Y qué recibo a cambio? La actuación que habéis hecho todos vosotros. Cuando veo eso, me siento agobiado".

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Una confesión a corazón abierto que ha revelado que la razón de su divorcio de Cristina, a pesar de quererse con locura, fue un desgaste en su relación, que continúa siendo muy buena año y medio después de su ruptura, como puso de manifiesto la presencia de su exmujer en el homenaje que el Manchester City hizo al entrenador en mayo de 2026 en su despedida después de 10 años entrenando al equipo, desatando unos rumores de reconciliación sobre los que por el momento -y fieles al hermetismo que siempre ha protagonizado su historia de amor- ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente.