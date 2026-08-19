Irán declara persona non grata a dos diplomáticos franceses

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Teherán, 19 ago (EFE).- Irán declaró persona non grata a dos diplomáticos franceses destinados en Teherán por llevar a cabo supuestas “actividades ilegales”, una medida anunciada después de que París tomará un paso similar con dos representantes iraníes en suelo francés.

El Ministerio de Exteriores iraní acusó a los dos diplomáticos franceses de “mantener una reunión secreta en Teherán en julio con sospechosos de un importante caso de infiltración e injerencia extranjeras”, informó este miércoles la agencia IRNA citando un comunicado de la cartera.

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“Las actividades de los diplomáticos franceses constituyen una violación del derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, indicó la cartera.

La declaración de persona non grata impedirá a los dos diplomáticos, que se encuentran fuera de Irán, entrar de nuevo al país persa.

Irán anunció su decisión después de que Francia informase ayer de que expulsará en los próximos días a dos diplomáticos iraníes destinados en París como respuesta a la agresión a dos representantes franceses en Irán denunciada en julio por París y negada por Teherán.

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De acuerdo con la versión del país europeo, las autoridades iraníes, "en lugar de esclarecer esta agresión premeditada y deliberada y castigar a sus autores", han optado por "proferir acusaciones totalmente falsas contra nuestros agentes y fabricar desde cero un caso de injerencia para justificar sus actuaciones".

El pasado sábado, el Ministerio de Inteligencia de Irán acusó a estos dos diplomáticos franceses de participar en una operación de "infiltración e injerencia" y advirtió al Gobierno de Francia de que deberá responder por las actividades de sus representantes en el país. EFE

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