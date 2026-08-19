Más del 80 % de empresarios pesqueros en Perú prevé afectación alta o muy alta por El Niño

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Lima, 18 ago (EFE).- El 82 % de los empresarios industriales pesqueros de Perú considera que el Fenómeno El Niño (FEN) representa un nivel alto o muy alto de riesgo para sus empresas y para la actividad pesquera, reveló una encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) difundida este martes.

Esta percepción responde a que el 36 % de los empresarios de este sector prevé una afectación muy alta, mientras que otro 46 % estima que el impacto será alto; en tanto, el 9 % considera que la afectación sería moderada y un porcentaje similar prevé un impacto bajo.

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"El Fenómeno El Niño genera preocupación entre los empresarios de los sectores pesquero y de alimentos, principalmente por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para sostener estas actividades industriales", señala la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI.

El Niño provoca un calentamiento del agua del mar, que entre otros efectos, provoca que especies marinas se alejen de la costa en busca de aguas más frías, lo que reduce la cantidad de recursos marinos como la anchoveta.

La principal preocupación del sector está vinculada al abastecimiento para el procesamiento de recursos marinos, el 82 % de los empresarios encuestados señala que una menor oferta de recursos hidrobiológicos sería uno de los principales efectos de este fenómeno climático.

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Asimismo, el 55 % identificó los cambios en la distribución de especies como otro de los principales impactos, mientras que el 27 % advierte sobre posibles restricciones o suspensión de temporadas de pesca y el mismo porcentaje señaló la menor calidad de los recursos hidrobiológicos como otro factor de preocupación.

Estos resultados evidencian que el impacto del FEN podría extenderse más allá de las operaciones de las empresas, afectando la disponibilidad, oportunidad y calidad de las materias primas necesarias para sostener la actividad industrial pesquera.

Además, según la encuesta del IEES, el 35 % de los empresarios de la industria de alimentos prevé una afectación alta o muy alta del fenómeno El Niño; el 5 % estima un impacto muy alto y el 30 % uno alto.

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Asimismo, el 45 % considera que la afectación sería moderada, el 15 % la califica como baja, y un 5 % prevé incluso un impacto favorable.

En este sector, el principal riesgo identificado es la menor disponibilidad de materias primas agropecuarias, señalado por el 63 % de los encuestados y le sigue la menor calidad de materias primas o ingredientes, mencionada por el 47 %.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

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Por otra parte, se espera que el Fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en el país. EFE